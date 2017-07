Мир потешается над Ди Каприо с мусорным пакетом на поясе

Некоторые считают, что Лео спрятал в целлофановый фиолетовый пакет свою статуэтку Оскар. Другие предположили, что там еще один пакет или полотенце. Возможно, никто и внимания бы не обратил на странную сумку актера, если бы он не повязал ее на талии. Это говорит о том, что там что-то ценное, и Ди Каприо не хочет это потерять.

К обсуждению новомодного look-а Лео подключились фэшн-эксперты. Они видят в оригинальном поступке звезды новый тренд. Некоторые издания всерьез опасаются, что вскоре из-за Лео с такими мусорными пакетами будут щеголять все метросексуалы Манхэттена и Лос-Анджелеса, не говоря уже о Париже и Милане.

People Really Want To Know What Leonardo DiCaprio Is Carrying In This Plastic Bag https://t.co/2BkWIFzFzy pic.twitter.com/4RcM8seT4X