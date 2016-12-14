Леонардо Ди Каприо перестал следить за собой. Голливудский актер продемонстрировал далекую от идеала фигуру на мексиканском пляже.

Накануне рождественских праздников Леонардо Ди Каприо решил сменить обстановку и отправился в Мексику, на один из самых фешенебельных курортов – в Канкун. Компанию голливудскому актер составил приятель Лукас Хаас и... стайка папарацци.

Именно благодаря их слаженной работе весь мир узнал о том, что Леонардо, еще недавно демонстрировавший великолепную форму на отдыхе с российским бизнесменом Владиславом Дорониным, перестал следить за собой и отрастил значительное брюшко.

Как предположили пользователи Интернета, увидев фотографии Ди Каприо с канкунского пляжа, Лео просто немного "расслабился", позволили себе "лишнюю бутылку пива", вот и располнел. По мнению других блогеров, Ди Каприо еще хорошо выглядит по сравнению с тем, каким он был пару лет назад (тогда Леонардо действительно сильно прибавил в весе). Третьи предположили, что Ди Каприо "заедает стресс".

Папарацци застали располневшего Леонардо Ди Каприо на отдыхе в Мексикеhttps://t.co/nuJn14vJ6q pic.twitter.com/TRvcGf7Zrg — Евгений Астаницкий (@astanitzkij_evg) 14 декабря 2016 г.

Якобы голливудский актер переживает из-за того, что попал в "позорный" список. На днях журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг актеров, которые не всегда "оправдывают" свои гонорары, то есть режиссеры их попросту переоценивают. Лео Ди Каприо оказался на восьмом месте. Окароносный актер в уходящем году показал довольно низкие рейтинги.