Лео Ди Каприо бросил сногсшибательную невесту

Иностранные СМИ сообщили радостную для фанаток Леонардо Ди Каприо новость: актер бросил свою очередную подругу-модель Нину Агдал. Ходили слухи, что сногсшибательной блондинке удастся сводить его к алтарю, но увы, не получилось.

Поговаривали, что длинноногая, фигуристая Агдал была ближе к заветной цели, чем многие другие претендентки на его руку и сердце. Мол, 42-летний Ди Каприо души не чаял в 25-летней модели с ангельским лицом.

Однако всезнающий журнал People сообщил, что долгожданной свадьбы не будет. Леонардо и Нина остались друзьями. А разбежались они каких-то два дня назад и теперь зализывают душевные раны.

Светские сплетники тут же зашептались об ориентации звезды Голливуда. По мнению пользователей Сети, уж больно подозрительно выглядит то, что Ди Каприо неизменно дает от ворот поворот самым красивым и сексуальным актрисам и манекенщицам. И детей упорно не заводит.

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) Фев 7 2017 в 8:53 PST

Однако озвученной в СМИ причиной расставания молодых людей стала полная неготовность холостяка к созданию семьи. Осведомленный источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил репортерам, что актер относился к Нине Агдал более серьезно, чем к предыдущим пассиям. "Но все близкие друзья Лео знали, что он морально не готов к женитьбе", – объяснил собеседник издания.

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) Сен 21 2016 в 8:22 PDT

По подсчетам акул пера, влюбленные были вместе целый год. Это приблизительно, потому что Лео и Нина не афишировали своих отношений. Агдал даже ни разу не похвасталась в Instagram своим романом со звездой "Титаника", что довольно странно. Он тоже скрытничал. Все, чего удалось добиться фотографам, это несколько раз снять влюбленных из-за кустов. В июне 2016 года папарацци запечатлели парочку во время поцелуя на одном из пляжей Малибу.

Напомним, бездетный Ди Каприо является большим любителем топ-моделей со светлыми волосами. За годы блистательной карьеры в Голливуде Лео успел поматросить и бросить Бриджет Холл, Бар Рафаэли, Эмбер Валетту, Хелену Кристенсен, Еву Герцигову, Тони Гаррн, Жизель Бундхен, Келли Рорбах, "ангела" Victoria's Secret Эрин Хизертон, актрису Блейк Лайвли и многих других длинноногих красоток.

