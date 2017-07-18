Лопырева странно отреагировала на свадьбу с Басковым

Виктория Лопырева отреагировала на сообщения о своей свадьбе с Николаем Басковым. Однако ее реакция оказалась довольно интригующей и даже странной.

Журналисты с ног сбились, чтобы получить комментарий Виктории Лопыревой относительно сообщения о ее свадьбе с Николаем Басковым, которая якобы должна состояться в Грозном 5 октября. Модель упорно отмалчивалась, не выходя на связь с представителями СМИ. А потом дала ответ всем разом.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лопырева выложила отрывок из легендарной комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница". А именно момент, когда возмущенный Шурик заявляет своей собеседнице, что свадьбы Нины с товарищем Сааховым не будет. "Всем хорошего настроения и отличного дня! ❤️V" – дополнила публикацию короткой подписью Виктория.

Многочисленные подписчики оказались заинтригованы странной видеозаписью, оставленной блондинкой. Одни поверили в свадьбу модели и "натурального блондина" и даже попросили приглашение на торжество. "Добрый день @lopyrevavika ! Просить выслать за мной самолет не буду, но если лично вышлите пригласительные на мою семью, то обязательно прилетим! ✈ Не примите за наглость, давно хочу посетить город Грозный, но все как то не получается, а тут такое грандиозное событие намечается! Надеюсь увидеть вас и ваших близких, в такой замечательный день и разделить с вами всю радость данного мероприятия! 😎👏🎉🇰🇿 🛫🛬 🇷🇺" – написал фанат Виктории.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Июл 18 2017 в 12:58 PDT

Другие восприняли публикацию Лопыревой буквально. "Как?!! Не будет?!! Свадьбы?!!", "Это *** шоу-бизнес продажный. Какая свадьба ***?)) очередной хайп решили поймать😂", "Так Виктория и ответила словами Демьяненко)))", "Так все таки не будет (((((" – расстроились поклонники.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Июн 9 2017 в 11:26 PDT

Ранее Николай Басков весьма коротко высказался о предстоящем торжестве. В частности, певец прокомментировал недоверие общественности в ответ на новость о свадьбе. "Меня не волнует мнение тех, кто думает, что это пиар, кто во что верит или не верит. Предложение было сделано, девушка ответила "да". Я никогда раньше не делал никому официальных предложений", – заявил в свежем интервью певц. А еще "натуральный блондин" напомнил, что они с Викторией Лопыревой знакомы десять лет и уже пора создавать семью.