Куда пропала бывшая невеста Баскова

Общественность постепенно приходит в себя после новости о свадьбе певца Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой. Так, репортеры попытались выяснить, куда пропала бывшая невеста "золотого голоса России" певица Софи Кальчева.

Первым делом журналисты полезли в Instagram, где Софи Кальчева имела свою официальную страничку. Судя по последним публикациям, девушка проводила отпуск за границей. Софи с завидной регулярностью делилась с подписчиками яркими снимками, на которых во всей красе демонстрировала фигуру в купальниках и прозрачных нарядах. Интересно, что на отдыхе Кальчевой составил компанию вовсе не Николай Басков, а ее сын Богдан.

Однако еще в конце июня Софи публиковала общее фото с "натуральным блондином". В подписи к снимку певица пообещала поклонникам в конце июля прибыть в Баку. Вот только с Басковым ли она посетит столицу Азербайджана, пока неизвестно. Очевидно одно – Софи еще не удалила совместных с Николаем фотографий, как часто делают обиженные или обманутые девушки.

Журналисты тщетно пытаются узнать, как Кальчева отнеслась к информации о свадьбе Баскова и Лопыревой, ведь Софи еще никак не прокомментировала эту сенсационную новость. Это же любопытство гложет и фанатов артистки. Они атаковали ее расспросами, которые оставили в подписях к самой свежей публикации Кальчевой. Интересно, что та ответила на вопросы. "Да. Правда", – коротко написала Софи, подтвердив, что знает о предстоящей свадьбе Николая и Виктории и что это событие не пиар.

Публикация от Софи! Кальчева (@sofikalcheva) Июл 11 2017 в 9:04 PDT

Возмущению подписчиков нет границ. При этом они жалеют Кальчеву и проклинают Баскова. "Сонечка, даже не верится...😒 Вы казались такой идеальной парой с Николаем и так подходили друг другу...", "не ужели Николай так мог поступить с нешей любимой Сонечкой, ведь у них все было так хорошо?", "Ты у нас самая прекрасная! Мы все с тобой, твоя поддержка!", "фотку (снимок поцелуя Лопыревой и Баскова. – Прим.ред.) Коля удалил ему все правду написали. Он думал его будут поздравлять, а его все осудили... А Соня найдёт свое счастье, сколько можно ему прощать все его поцелуйчики со всеми чужими женщинами... Ой как бы ему не пришлось пожалеть...", "София, София, София. Что будет делать с Басковым!!!!!!! У него свадьба 5 октября!!!!! С этой викторий!!!!!??????" – запричитали фанаты.

Публикация от Софи! Кальчева (@sofikalcheva) Май 27 2017 в 1:59 PDT

Публикация от Софи! Кальчева (@sofikalcheva) Июл 3 2017 в 9:07 PDT

Отметим, что хранит молчание не только бывшая невеста Николая Баскова, но и нынешняя. Виктория Лопырева пока еще никак не прокомментировала СМИ свою свадьбу с "натуральным блондином". А вот сам Басков подтвердил будущее торжество, заявив, что они с Лопыревой знакомы уже десять лет и пора создавать семью.