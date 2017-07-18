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Куда пропала бывшая невеста Баскова

Софи Кольчева и Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov
Общественность постепенно приходит в себя после новости о свадьбе певца Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой. Так, репортеры попытались выяснить, куда пропала бывшая невеста "золотого голоса России" певица Софи Кальчева.

Продолжение: Лопырева странно отреагировала на свадьбу с Басковым
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Первым делом журналисты полезли в Instagram, где Софи Кальчева имела свою официальную страничку. Судя по последним публикациям, девушка проводила отпуск за границей. Софи с завидной регулярностью делилась с подписчиками яркими снимками, на которых во всей красе демонстрировала фигуру в купальниках и прозрачных нарядах. Интересно, что на отдыхе Кальчевой составил компанию вовсе не Николай Басков, а ее сын Богдан.

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Однако еще в конце июня Софи публиковала общее фото с "натуральным блондином". В подписи к снимку певица пообещала поклонникам в конце июля прибыть в Баку. Вот только с Басковым ли она посетит столицу Азербайджана, пока неизвестно. Очевидно одно – Софи еще не удалила совместных с Николаем фотографий, как часто делают обиженные или обманутые девушки.

Журналисты тщетно пытаются узнать, как Кальчева отнеслась к информации о свадьбе Баскова и Лопыревой, ведь Софи еще никак не прокомментировала эту сенсационную новость. Это же любопытство гложет и фанатов артистки. Они атаковали ее расспросами, которые оставили в подписях к самой свежей публикации Кальчевой. Интересно, что та ответила на вопросы. "Да. Правда", – коротко написала Софи, подтвердив, что знает о предстоящей свадьбе Николая и Виктории и что это событие не пиар.

Возмущению подписчиков нет границ. При этом они жалеют Кальчеву и проклинают Баскова. "Сонечка, даже не верится...😒 Вы казались такой идеальной парой с Николаем и так подходили друг другу...", "не ужели Николай так мог поступить с нешей любимой Сонечкой, ведь у них все было так хорошо?", "Ты у нас самая прекрасная! Мы все с тобой, твоя поддержка!", "фотку (снимок поцелуя Лопыревой и Баскова. – Прим.ред.) Коля удалил ему все правду написали. Он думал его будут поздравлять, а его все осудили... А Соня найдёт свое счастье, сколько можно ему прощать все его поцелуйчики со всеми чужими женщинами... Ой как бы ему не пришлось пожалеть...", "София, София, София. Что будет делать с Басковым!!!!!!! У него свадьба 5 октября!!!!! С этой викторий!!!!!??????" – запричитали фанаты.

Отметим, что хранит молчание не только бывшая невеста Николая Баскова, но и нынешняя. Виктория Лопырева пока еще никак не прокомментировала СМИ свою свадьбу с "натуральным блондином". А вот сам Басков подтвердил будущее торжество, заявив, что они с Лопыревой знакомы уже десять лет и пора создавать семью.

Автор: Наталья Аряева18 июля 2017, 12:35

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