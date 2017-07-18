Изможденная Боня держится из последних сил

Фанаты Виктории Бони бьют тревогу. По их мнению, красотка совсем себя затерроризировала: якобы мало и плохо ест, зато много занимается в тренажерном зале. поэтому у Вики будто бы даже голос изменился.

Поводом для волнений стало новое видео Виктории Бони, которое она опубликовала на своих страничках в социальной сети Instagram. Одна посвящена жизни модели, а на другой она делится своими секретами красоты и не только. Так, Виктория выложила ролик, в котором рассказала рецепт сыроедческого йогурта. Для любопытных: в его состав входят кокосовые сливки, свежезамороженные ягоды и кокосовое молоко.

Пока одни поклонники пытались повторить рецепт и живо интересовались, откуда им в России достать кокосовых сливок, другая часть фанатов обратила внимание на внешний вид Бони. По мнению подписчиков, Виктория выглядит изможденной. Дескать, сыроедение не идет ей на пользу.

"Бонечка на видео словно держится из последних сил. Устала, бедняжка!! Отдыхай. Брось ты это сыроедение, сразу и сил прибавится. И настроение поднимется))", "Ей богу посмотри первое видео в самом начале такая классная живая , а теперь совсем ослабла , вон и мама приехала переживает за тебя наверное🙄", "Вика пора завязывать с 🥒🥒🥒сыроедением у тебя даже голос поменялся и вид усталый, лучше фитнес и тренечку в зале всей этой траве", "Что с вами случилось ? Вы такая уставшая ! Ощущение , что из рабства какого-то только выбрались", – засыпали вопросами и предложениями Боню встревоженные фанаты.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июл 17 2017 в 8:58 PDT

Кто-то предположил, что Виктория плохо выглядит не из-за сыроедения, а потому что у ее бывшего возлюбленного Алекса Смерфита новая возлюбленная. Напомним, недавно стало известно, что наследник крупной бизнес-империи нашел утешение в объятиях 19-летней модели Елизаветы Ганеко, которая, по слухам, еле осилила обучение в колледже.