Боня отомстила Максиму Галкину

Виктория Боня попыталась ответить Максиму Галкину на пародию ее рекламной деятельности в социальных сетях. Девушка опубликовала фото, под которым обвинила артиста в обжорстве.

Не вынесла Виктория Боня шуток Максима Галкина в свой адрес. Девушка, вроде бы, посмеялась со всеми и даже оставила комментарий под видео, где пародист безобидно подшутил над ней, мол, подписывается после этого на аккаунт Максима. Но не тут-то было. Как только выдалась возможность ответить мужу Примадонны, Боня тут же этим воспользовалась.

"Сегодня я большая молодец, сбегала с утра в магазин и накупила столько овощей и фруктов, что еле ноги унесла. Мы с мамой приготовили сыроедческую окрошку. Рецепт окрошки будет через несколько минут у меня на страничке. Побежала монтировать видео, а вам я рекомендую правильно питаться, а не жрать, как Максим Галкин, в гостях на той яхте, что справа от меня", – подписала снимок в Instagram бывшая возлюбленная ирландского миллионера.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июл 12 2017 в 10:26 PDT

К слову, рецептом звезда "Дома-2" до сих пор не поделилась. Но на следующий пародийный ролик от юмориста, по всей видимости, напросилась. Пока Максим прокомментировал пост Бони лишь фразой: "А?! Соседка? Я уже отъехал!".

Напомним, не так давно в своем микроблоге артист выложил видео, где в шутливой форме рассказал о своем отношении к тому, что большинство медийных лиц сейчас не брезгуют никакой рекламой за большие деньги, порой обманывая своих подписчиков и откровенно преувеличивая пользу рекламируемого продукта. Видимо, самолюбие Виктории было настолько задето, что она не в силах была сдержаться.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 4 2017 в 7:16 PDT

Может, Боня так остро реагирует на шутки в свой адрес, потому что до сих пор не оправилась от расставания с Алексом Смерфитом? Который, к слову, на данный момент находится в романтических отношениях с молодой красавицей – моделью из Владивостока Елизаветой Ганенко.