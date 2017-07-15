Боню в бикини сравнили с Водонаевой

Виктория Боня всегда активно занималась совершенствованием своей внешности, а после расставания с гражданским мужем и отцом ее дочери подошла в этому вопросу с полной ответственностью. Результат своих стараний звезда показала в микроблоге.

Сначала девушка была блондинкой, потом покрасила пряди в розовый цвет и набрала вес, чтобы конструировать формы в спортзале. Позднее – села на сыроедческую диету. Новое фото в купальнике Боня подписала: "Наконец-то, я открыла сегодня пляжный сезон. Погода шикарная, настроение на высоте".

Подписчики тут же принялись нахваливать экс-возлюбленную ирландского миллионера, мол, как хороша собой. Но не обошлось из без негативных высказываний. "Фигура так себе", "А чем она зарабатывает на жизнь? Не работает, а запросы большие, постоянно отдыхает", "Туловище", "Водонаева лучше, на мой взгляд", – оставили злобные комментарии недовольные интернет-пользователи.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июл 14 2017 в 1:39 PDT

К стати, две яркие участницы шоу "Дом-2" всегда соперничали. Девушки встречались на телепроекте со Степаном Меньщиковым и противостояли друг другу сначала открыто – под прицелами камер, а затем негласно. Виктория и Алена впервые встретились в 2006 году, когда Боня пришла на "Дом-2", где Алена с 2004 года чувствовала себя полноценной хозяйкой. Вика чуть ли не в порога заявила, что претендует на возлюбленного Водонаевой Степана Меньщикова, и с легкостью отбила его у главной звезды проекта. В 2007 году обе героини после громкого скандала покинули реалити-шоу и отправились в самостоятельное плавание.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июл 13 2017 в 11:22 PDT

Напомним, Боня и Смерфит расстались полгода назад. Эта новость появилась в Сети в феврале 2017-го. С тех пор ирландский бизнесмен не раз был замечен в компаниях весьма привлекательных девушек, с которыми ему приписывали романы. Однако недавно Алекс начал публиковать в своем Instagram совместные снимки с таинственной брюнеткой. Чтобы поклонники не терялись в догадках, кого Смерфит предпочел Виктории Боне, на одном из фото миллионер отметил новую пассию. Пока фолловеры спорят, кто больше подходит Алексу в качестве спутницы, бизнесмен наслаждается молодой красавицей.

