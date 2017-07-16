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Кудрявцева разочаровала новым образом

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv
Лера Кудрявцева выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала перед поклонниками в новом образе. Не все смогли по достоинству оценить смелость телеведущей, не боящейся экспериментов со своей внешностью.

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По признанию самой Леры Кудрявцевой, ей потребовался отдых из-за сильного утомления работой. Это время оказалось благотворным и для поиска своего нового образа. И, по всей видимости, начала телеведущая с того, что сменила прическу.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

На своей странице в Instagram Кудрявцева выложила снимок с прямой челкой. Фотографию она оставила без какой-либо подписи. Однако не все ее поклонники смогли так быстро принять изменения в ее имидже. Многие поспешили поделиться своим разочарованием в комментариях.

"Ужасно!! Убери челку", "Без челки было лучше...", "Челка Вам не нужна, дешевит она", "Челка не идет ей", "Короткая стрижка тебе лучше", "Нет, лучше без челки", "Этот образ Вам не идет", "Фу", "Не нравиться с челкой" (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – выразили свое экспертное мнение комментаторы.

Кто-то и вовсе не поверил в реальность перемен. "Старое фото", – уверена одна из поклонниц. Некоторые решили подойти к вопросу трезво: "Мне тоже без больше нравится. Но, надо меняться и пробовать))".

Немало нашлось и тех, кто телеведущую в ее поиске нового образа поддержал. "Ты очень красивая", "Челка очень идет Лере, прям девчонка прелестная", "💇🏼очень идет ! ❤️ красавица наша", "Заметно помолодела)", "Самая красивая и нереальная 😍😍😍💋", "Лера, с челкой великолепно. Еще больше помолодели!!!!!", – засыпали комплиментами Кудрявцеву поклонники.

Автор: Геннадий Куприянов16 июля 2017, 11:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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