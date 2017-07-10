Мать Бузовой врезала подлому Тарасову

Мать Ольги Бузовой дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношении к бывшему зятю. Ирина в шоке о того, что футболист "полощет" ее девочку, и намерена отомстить.

"Оле фанаты о любовнице мужа год говорили. Все видели, где, как, во сколько, – вздохнула Ирина Бузова. – Но она всегда думает о человеке лучше, чем он есть. Оля просто не хочет это обсуждать, потому что ей очень больно. Если кто-то и расскажет, то это я. Мемуары мамы Ольги Бузовой – думаю на этом расшевелить всех, потому что я все записываю и сохраняю, все сообщения, телефонные разговоры".

Месть Дмитрию Тарасову будет жестокой – мать звезда "Дома-2" раскроет все нелицеприятные подробности. Она уверена, что отвратительная переписка, которая появилась в Сети – дело рук футболиста: "Ни йоты сомнения нет. Просто человек хочет быть красивым. Он живет ради пиара и не выносит, когда о нем плохо думают. Я не знаю, как он со всем этим живет. Он и первую жену полоскал, теперь Олю".

Бузова сразу поняла, что семейная жизнь дочери будет недолгой. "Все было ясно с брачного контракта, который Оля даже не читала, – отметила она. – Оля его любила и ей было все равно. И вся эта запись недвижимости на свою семью, а не на Олю... Все было понятно".

Однако Ирина уверена: ее знаменитая дочь будет счастлива. "Если она полюбит, и мужчина попросит ее не работать, то она оставит карьеру. Я видела ее первую любовь – дочка ушла жить к мальчику в коммуналку, ей было все равно. Но сейчас я за то, чтобы Оля побыла одна", – цитирует Ирину Бузову журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".