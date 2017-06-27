Альбина Джанабаева пожаловалась на вранье сына

Певица рассказала, какая она мама. И похвасталась талантами наследников.

У Альбины Джанабаевой двое сыновей – 13-летний Константин и Лука, которому в начале июля исполнится три года. "Я не наказываю своих детей, - заверила певица корреспондента Dni.Ru, получая премию "Мама года". – Максимум, что может быть – строгий разговор, беседа по душам. За двойки в школе тоже не наказываю – это бесполезно. Но вот если двойка закрашена или вырвана страница с ней, тогда на глаза мне лучше не попадаться".

"Такое уже не раз случалось, – пояснила Альбина. – Причем происходит это каждый раз с особым изощрением. Сын, не желая, видимо, меня расстраивать, то стирает плохие оценки, то аккуратно заклеивает странички, маскирует".

Вранья Джанабаева не терпит. Впрочем, по ее словам, сама она, будучи ученицей, тоже честностью не отличалась. "Когда случались какие-то замечания, я пыталась спрятать дневник, но его быстро находили, – вспоминает певица. – А мой папа обожал ходить на родительские собрания – шел весь такой гордый, красивый".

Альбина тоже посещает собрания в школе сына. "Ко мне там, конечно, относятся с вниманием и интересом, – смеется певица. – Ученики то и дело заглядывают в класс, чтобы посмотреть на меня. Вспоминаю, что когда я училась на психолога, проходила практику в одной из столичных школ – беседовала с учениками старших классов, какие-то анкеты с ними заполняла".

Рассказала певица и о талантах сыновей: "Маленький проявляет интерес к спорту, он такой у нас гимнаст, акробат. А старшего часто беру с собой на гастроли, ему это интересно. Мы всегда придумываем, как интересно провести время, выбираемся в музей, словом, я делаю его детство ярким".