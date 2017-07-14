Расплывшаяся Собчак показала трогательное фото с сыном

Ксения Собчак вместе с мужем, актером Максимом Виторганом, и сыном Платоном отдыхает в Испании. Оттуда телеведущая прислала фанатам свежее фото.

Ксения Собчак много работает, но старается проводить максимум времени с сыном Платоном, которому нет еще и года. Поэтому телеведущая возит мальчика с собой. Только недавно малыш был в Сочи, а теперь уже наслаждается солнцем и морской водой в Испании.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения опубликовала свежую фотографию. На снимке телеведущая, стоящая чуть боком и облаченная в купальник, запечатлена держащей на руках сына Платона. Рядом застыл ее муж Максим Виторган. Счастливые родители стоят по колено в воде.

"Когда счастлив, обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы, разоблачения, гипертрофированные страсти, поиск приключений – все это сразу становится чужим и смешным. "Как дела?" – "Да вроде хорошо, вот с семьей время провожу" – говоришь как можно более непринужденно ,потому как неловко сказать о том, как необьяснимо хорошо просто быть рядом.... счастливые семьи точно в этом все очень похожи друг на друга, Лев Николаевич в этом не ошибался:)))" – написала Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 13 2017 в 8:13 PDT

Многочисленные подписчики с восторгом приняли трогательное фото телеведущей. "Ребята, рада за Вас!!! От души!!!", "Ну, наконец-то, страна благоговейно замерла и с умилением смотрит на семейную идиллию. Зачёт! А то все о высокой моде, политике да о любимой высокооплачиваемой работе... Успеха Вам не простят, папиными миллионами объяснят и все обгадят. Держите удар и будьте счастливы!", "Супер парочка😍", "Какая милая семейная фотография 👪, рады за вас", "Я ЗНАЛА!!!!!! Я ВЕРИЛА, ЧТО ТЫ ВСЕ ЖЕ ВЫХВАТИШЬ ЭТО СОСТОЯНИЕ!!!!! БЫТЬ МАМОЧКОЙ👍👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋" – рассыпались в комплиментах фанаты Ксении.

Разумеется, не обошлось без критики в адрес телеведущей. В частности, внимательные подписчики разглядели, что Собчак явно не в лучшей форме. Некоторые и вовсе назвали фигуру телеблондинки "расплывшейся".

"Ксюша, ты только не толстей..", "Смотрю складка у Ксюши на спине, как-то странно, ведь она во всю говорила, что ненавидет таких людей", "Какие то они немного жирненькие", "Обсирает полных а у самой складки", – накинулись на Собчак подписчики.