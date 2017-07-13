Мать Собчак отказалась от своих миллионов

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что опубликованная ранее в Forbes информация о ее доходах не соответствует действительности. По словам матери телеведущей Ксении Собчак, она не может быть одной из самых богатых чиновниц страны.

"Это неправда", – заявила Людмила Нарусова в эфире радиостанции "НСН". По словам члена Совета Федерации, все ее средства "размещены только в российских банках". "Forbes явно мне польстил", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Людмила Нарусова занимает второе место в топе самых богатых федеральных чиновниц России. По данным издания, в 2016 году ее доход составил 28,7 миллиона рублей. Для сравнения отметим, что сенатор заработала даже больше, чем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая заняла лишь четвертую строчку рейтинга с доходом в 22,9 миллиона рублей. Впрочем, заработок матери Собчак в два раза ниже, чем у члена комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной – 56,2 миллиона рублей.

Примечательно, что в официальной декларации Нарусовой о доходах за 2016 год, размещенной на сайте Совета Федерации, обозначена именно сумма в 28,7 миллиона рублей. Также в документе указано, что в ее собственности находятся участок земли на 2,7 тысячи квадратных метров под застройку, одна квартира и доли (1\3) еще в двух, а также автомобиль Audi A6.

Публикация от Julia Vdovina (@yliavdovina) Фев 21 2015 в 7:38 PST

В прошлом Людмила Нарусова занимала пост президента Фонда Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге. В 2006 году она была назначена председателем комиссии Совфеда по информационной политике.

Добавим, что третье место в рейтинге самых богатых федеральных чиновниц заняла заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова. За 2016 год она заработала 24,5 миллиона рублей. Среди задекларированной собственности перечислены легковой и грузовой автомобили, по два земельных участка, дома, квартиры и хозяйственные помещения, а также одно нежилое здание.