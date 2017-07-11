Бывший возлюбленный Собчак женился на стилисте

Известный танцор, хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили женился на стилисте из Италии по имени Салима. Бывший возлюбленный Ксении Собчак показал первые фото со свадьбы.

Папунаишвили поделился своим счастьем с подписчиками в Instagram. На одном из снимков запечатлены руки молодоженов с обручальными кольцами. Судя по комментарию Евгения, они с Салимой поженились без толпы свидетелей.

"Этот день запомним на всю жизнь! Мы это сделали❤️ Вдвоем приехали и сделали)) Я самый счастливый человек! Ti amo amore mio @lasabrin 😍❤️😘 #мужижена #maritoemoglie", – написал новоиспеченный муж, на безымянном пальце которого теперь красуется кольцо.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Июл 11 2017 в 7:18 PDT

Ранее танцор выложил селфи из свадебного лимузина. Папунаишвили позирует в ярких зеленых очках, разбавивших строгость классического костюма. "Особенный день😎❤️", – сообщил пользователям Сети влюбленный мужчина.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Июл 11 2017 в 12:36 PDT

Предложение руки и сердца своей жгучей красотке Евгений сделал в мае 2017 года. Этот важный для себя шаг хореограф оформил с размахом, встав на одно колено перед избранницей на футбольном стадионе в перерыве между таймами. Он вывел избранницу на поле и на глазах у тысяч болельщиков предложил ей выйти за него замуж. Девушка ответила согласием.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Июл 8 2017 в 5:25 PDT

На неожиданное развитие событий Папунаишвили намекал еще до начала матча. На своей странице в Instagram он выложил снимок со стадиона. "Особенно волнительно будет в перерыве😉😃❤️", – честно предупредил он. Поклонники по достоинству оценили его умение заинтриговать и привлечь интерес.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Май 12 2017 в 2:46 PDT

Как писали Dni.Ru, отношения хореографа с предыдущей избранницей – телеведущей Ксенией Собчак – широко обсуждались в СМИ. Влюбленные до ЗАГСа не дошли. Они расстались, и после разрыва никто из них не спешил делиться подробностями отношений.

