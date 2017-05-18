Садальский довел до слез сообщением о смерти матери

Светский сплетник Станислав Садальский продолжает держать общественность в курсе сложных отношений Марии и Людмилы Максаковых. Женщины все никак не могут помириться, поэтому актер опубликовал сообщение о смерти матери, заставившее пользователей Сети рыдать.

На днях Садальский вступил в перепалку с Марией Максаковой на шоу "Пусть говорят", упрекая ее в неправильном поведении с родительницей. Актер попросил исполнительницу позвонить Людмиле. Слушая его, Максакова стремительно мрачнела.

"В свое время на телевидении был такой ролик: "Дима, позвони маме". Я просто хочу Маше сказать: "Позвони маме и папе". Вот не надо только строить такие глаза!" – возмутился Садальский. "Стас, я могу обойтись без твоих советов?" – моментально вспылила Мария. "Я с вами на вы, и вы со мной на вы, пожалуйста", – колко ответил Максаковой Садальский.

После обмена любезностями певица категорически отказалась мириться с матерью, якобы оскорбившей Вороненкова сразу после его убийства. И никакие доводы не смогли ее переубедить.

Отметим, что и до телемоста, и после него Станислав неоднократно костерил в Сети оперную диву за то, что предала не только Россию, но и мать. Он даже позволил себе довольно обидное слово в адрес Марии – дура. Якобы это была прямая цитата из разговора с Людмилой Максаковой. И актер еще удивляется, почему Мария не хочет мириться.

Однако Садальский признавать поражение не намерен. Он продолжает вести работу по урегулированию конфликта двух темпераментных женщин. Для этого Станислав опубликовал в Instagram черно-белый портрет Людмилы Максаковой и сопроводил его душещипательным стихотворением о матери, умершей от тоски по дочери.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Май 18 2017 в 3:24 PDT

"Сердце материнское/День и ночь грустит,/Что же моя доченька/Не едет, не звонит?/Проглядела глазоньки,/Сидя у окна./Как же так, осталась я/На старости одна?/Сердце материнское/Извела кручина,/Что не так я делала?/В чем же здесь причина?/Всю любовь я доченьке/Отдала своей,/Где она родимая,/ Свет моих очей?/ Только дочка в городе/ Живет-поживает,/ И о грусти матери/ Не подозревает./ Хорошо устроилась,/ И про мать забыла,/ А сегодня вечером/ Сердце прихватило./ Так скрутило бедную,/ Нечем ей дышать./ Нужно в гости съездить/ Мне, маму повидать./ Но когда приехала,/ То только поняла,/ Не дождавшись дочери,/ Мама умерла./ Сердце материнское,/ Не выдержав разлуки,/ Нету рядом дочери/ И не едут внуки./ От тоски и боли/ Оно остановилось... Не бросайте матерей,/ Чтобы не случилось! #мама #дочь #доча #неблагодарность #москва #россия", – написал Садальский.

Подписчики артиста, растроганные стихотворением, массово прорыдались. "До слез .....", "😢😢😢😢😢😢", "Зачем же так грустно 😭", "Я рыдаю😭😭😭". Другие принялись ругать Марию и воспевать ее мать.

Третьи согласились, что родителей надо любить и беречь. "Это правда жизни, из-за нашей гордыни и глупости так происходит, а ведь бумеранг обязательно прилетит...Почитайте отца и мать, да продлятся дни твои на земле...", "Больше всего меня поражает тот факт, что на первом федеральном канале показывают беглого депутата госдумы и все смотрят ей в рот. С дубу упали что ли? Головешкой тюкнулись? Понятно – рейтинги. И хозяина данной страницы не зря пригласили, знали – не промолчит. "Позвони маме" хорошая по сути фраза! Многим не мешало бы позвонить", – пишут неравнодушные комментаторы.

Публикация от Maria Maksakova (@mariamaksakova) Янв 19 2015 в 10:36 PST

Примечательное, что до побега Марии в Киев с ее мужем, покойным экс-депутатом Денисом Вороненковым, в семье Максаковых царил мир и покой. Они были похожи на счастливую, образцово-показательную семью.