Садальский довел до слез сообщением о смерти матери

Боня и Исинбаева очаровали Канны Дочь Навки обругали после эфира Попытка протащить Милявскую на Украину закончилась плачевно Дом-2 Максакова уличила дочь во вранье

Выбор читателей

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой
партнеры
Четверг 18 мая
Лента новостей
19:18
Машина въехала в толпу в центре Нью-Йорка (фото)
19:13
Москву наградили престижной премией
18:45
В России появится новый обязательный ЕГЭ
18:39
В Кургане живодер жестоко убил собаку на глазах у детей
18:19
Обложка журнала Time вызвала скандал в США
18:18
"ЕР" выступает за запрет использования символов Победы в рекламе
18:14
Помор пытался убить соседа за спиленное дерево
17:53
Польша просит Еврокомиссию незаметно подложить "Газпрому" свинью
17:50
Полиция расследует похищение десяти миллионов из школы в Москве
17:43
В Чечне погибли два сапера
17:41
Москвичам пообещали новое похолодание
17:24
Американская элита подготовила срочную замену Трампу
17:18
Калининградская область станет пилотным регионом по раздельному сбору мусора
16:59
У британского королевского гвардейца сдали нервы (видео)
16:54
Как соискателям из регионов найти хорошую работу
16:39
Блогер рассказал о "шоковых историях" Багдасарян
16:34
Савченко наплевала на решение Верховной рады
16:28
Мощный взрыв в доме в Волгограде попал на видео
16:11
Черно-белая версия "Логана" выходит в прокат (видео)
16:07
Как гуманитарные НКО экспортируют "демократию"
15:56
Олланд умер от рака на Лазурном Берегу
15:29
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий
15:28
Максакова пролила свет на темное прошлое Вороненкова
15:23
В турецком отеле погиб турист из России
15:10
Судзиловская и Кержакова блистали на показе
15:00
Пятиэтажки расселят при согласии 2/3 собственников квартир
14:59
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)
14:51
Путин сделал прапорщику именной подарок
14:48
Самые сексуальные участницы Comedy club
14:47
В Сеть утекли фото нового iPhone 8
14:28
Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
14:26
В Мытищах построят метро
14:26
Россияне сметают с полок Nokia 3310
14:20
Женщина посмеялась над перепутавшей огурцы с грибами дочерью (видео)
14:14
Пляжный отдых признали смертельно опасным
14:14
В центре Москвы похитили ребенка
14:05
В отношении МНПЗ возбудили дело
13:38
Ученые обвинили в детском ожирении бабушек
13:37
Выдра атаковала мужчину за съемку (видео)
13:29
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
13:26
Как Александр Бречалов меняет Удмуртию
13:20
Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии
13:16
Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности
13:14
Известный музыкант устроил гонки по встречке в Москве
13:12
Тайное оружие в борьбе за мужчину мечты
13:08
В офис группы компаний "ПИК" пришли с обыском
12:49
Хирурги подрались во время операции (видео)
12:46
Мать Даны Борисовой назвали хорошей актрисой
12:46
Состояние Алены Водонаевой ухудшилось
12:46
Писательница Алексиевич отреагировала на сообщения о своей смерти
12:45
Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
12:32
Как защититься от клещей
12:21
В центре Москвы произошло смертельное ДТП
12:20
Как постарели поп-кумиры 80-х
12:18
Синоптики объявили о переломном моменте в Москве
12:11
В России разработали топливо из отрубей
12:09
Варум и Агутин не могут быть вместе
12:06
Любовница Захарченко спустила миллионы на юбилей (видео)
12:03
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
11:43
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
11:23
Обман друзей расстроил Арзамасову
11:20
Ученые раскрыли секрет долголетия
11:20
Муж не выдержал переживаний Кати Вилковой
11:18
Солист известной группы скончался в Детройте
11:17
Усманов заставит Навального ответить за слова
11:11
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
11:07
Лазарев со странным выражением лица пощупал грудь фанатки
11:07
Роман Костомаров об отъезде семьи за границу
11:05
Солист "Би-2" отделается штрафом за пакет марихуаны
10:51
Самые странные имена детей в Москве
10:47
Минюст назвал причины для изъятия единственного жилья
10:44
Любовница оправдалась за действия женатого Носика
10:38
Дроботенко серьезно обидел Петросяна
10:33
США готовят новые санкции против России из-за Асада
10:22
В Москве ученый покончил с собой на рабочем месте
10:21
Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
10:14
Во Владивосток прибыл первый теплоход из КНДР
10:08
За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
09:46
Король Нидерландов тайно шабашит пилотом
09:45
Пассажиры сообщили о коллапсе в московской подземке
09:39
Названа причина трети всех смертей в мире
09:33
Первый за 16 лет триумф "Спартака"
09:12
Скандалист Трамп разорил богатейших людей в мире
09:12
В России одобрили продажу алкоголя через интернет
09:02
Попытка протащить Милявскую на Украину закончилась плачевно
08:55
На юго-западе Москвы эвакуировали детский сад
08:44
Дочь Навки обругали после эфира
08:38
Россиян ждет эвтаназия-тур по Швейцарии
08:34
Умер известный художник Александр Тихомиров
08:30
Морпехи США опозорились у границ России
08:23
В Москве заволокло дымом две станции метро
08:21
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
07:58
Под Москвой случилось массовое ДТП
22:13
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов
21:59
Фанаты сорвали награждение "Спартака"
21:56
52-летняя Белуччи зацеловала актера на сцене
21:54
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
21:44
Боня и Исинбаева очаровали Канны
21:28
Какие болезни лечит хороший секс
21:15
Солиста "Би-2" поймали на стадионе с марихуаной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву запретили покидать Россию
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
Самые бесполезные лекарства
Боня и Исинбаева очаровали Канны
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной
Шоу-бизнес

Садальский довел до слез сообщением о смерти матери

Станислав Садальский и Людмила Максакова. Фото: instagram.com/stassadal
Светский сплетник Станислав Садальский продолжает держать общественность в курсе сложных отношений Марии и Людмилы Максаковых. Женщины все никак не могут помириться, поэтому актер опубликовал сообщение о смерти матери, заставившее пользователей Сети рыдать.
прочитано 2634 раза

На днях Садальский вступил в перепалку с Марией Максаковой на шоу "Пусть говорят", упрекая ее в неправильном поведении с родительницей. Актер попросил исполнительницу позвонить Людмиле. Слушая его, Максакова стремительно мрачнела.

ПО ТЕМЕ

Максакова уличила дочь во вранье

Максакова сцепилась с Садальским у Малахова

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"

Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура

 Мария Петровна Максакова-Игенбергс

Мария Петровна Максакова-Игенбергс оперная певица, педагог

"В свое время на телевидении был такой ролик: "Дима, позвони маме". Я просто хочу Маше сказать: "Позвони маме и папе". Вот не надо только строить такие глаза!" – возмутился Садальский. "Стас, я могу обойтись без твоих советов?" – моментально вспылила Мария. "Я с вами на вы, и вы со мной на вы, пожалуйста", – колко ответил Максаковой Садальский.

После обмена любезностями певица категорически отказалась мириться с матерью, якобы оскорбившей Вороненкова сразу после его убийства. И никакие доводы не смогли ее переубедить. 

Отметим, что и до телемоста, и после него Станислав неоднократно костерил в Сети оперную диву за то, что предала не только Россию, но и мать. Он даже позволил себе довольно обидное слово в адрес Марии – дура. Якобы это была прямая цитата из разговора с Людмилой Максаковой. И актер еще удивляется, почему Мария не хочет мириться.

Однако Садальский признавать поражение не намерен. Он продолжает вести работу по урегулированию конфликта двух темпераментных женщин. Для этого Станислав опубликовал в Instagram черно-белый портрет Людмилы Максаковой и сопроводил его душещипательным стихотворением о матери, умершей от тоски по дочери.

"Сердце материнское/День и ночь грустит,/Что же моя доченька/Не едет, не звонит?/Проглядела глазоньки,/Сидя у окна./Как же так, осталась я/На старости одна?/Сердце материнское/Извела кручина,/Что не так я делала?/В чем же здесь причина?/Всю любовь я доченьке/Отдала своей,/Где она родимая,/ Свет моих очей?/ Только дочка в городе/ Живет-поживает,/ И о грусти матери/ Не подозревает./ Хорошо устроилась,/ И про мать забыла,/ А сегодня вечером/ Сердце прихватило./ Так скрутило бедную,/ Нечем ей дышать./ Нужно в гости съездить/ Мне, маму повидать./ Но когда приехала,/ То только поняла,/ Не дождавшись дочери,/ Мама умерла./ Сердце материнское,/ Не выдержав разлуки,/ Нету рядом дочери/ И не едут внуки./ От тоски и боли/ Оно остановилось... Не бросайте матерей,/ Чтобы не случилось! #мама #дочь #доча #неблагодарность #москва #россия", – написал Садальский.

Подписчики артиста, растроганные стихотворением, массово прорыдались. "До слез .....", "😢😢😢😢😢😢", "Зачем же так грустно 😭", "Я рыдаю😭😭😭". Другие принялись ругать Марию и воспевать ее мать.

Третьи согласились, что родителей надо любить и беречь. "Это правда жизни, из-за нашей гордыни и глупости так происходит, а ведь бумеранг обязательно прилетит...Почитайте отца и мать, да продлятся дни твои на земле...",  "Больше всего меня поражает тот факт, что на первом федеральном канале показывают беглого депутата госдумы и все смотрят ей в рот. С дубу упали что ли? Головешкой тюкнулись? Понятно – рейтинги. И хозяина данной страницы не зря пригласили, знали – не промолчит. "Позвони маме" хорошая по сути фраза! Многим не мешало бы позвонить", – пишут неравнодушные комментаторы.

Примечательное, что до побега Марии в Киев с ее мужем, покойным экс-депутатом Денисом Вороненковым, в семье Максаковых царил мир и покой. Они были похожи на счастливую, образцово-показательную семью.

Автор: Елена Алешина18 мая 2017, 17:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова блеснула в центре Москвы

567

комментарии

Политика

Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов

Шоу-бизнес

Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
Сожитель разоблачил и пристыдил Бузову
Садальский довел до слез сообщением о смерти матери
Кейт Миддлтон стремительно стареет

Проишествия

Солист известной группы скончался в Детройте
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка

Lifestyle

Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе

По всем канонам классической астрологии пара Леонида Агутина и Анжелики Варум как лед и пламя
Шоу-бизнес

Русская любовница миллиардера покорила Канны

За возможность одеть красотку бьются самые именитые кутюрье
Общество

Максакова пролила свет на темное прошлое Вороненкова

Оперная певица выставила на всеобщее обозрение документы своего мужа
Шоу-бизнес

Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии

Телеведущий прокомментировал отношения фигуристки и наследника певицы

Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона

Фоторепортажи

Судзиловская и Кержакова блистали на показе
Самые сексуальные участницы Comedy club
Как постарели поп-кумиры 80-х
Первый за 16 лет триумф "Спартака"

Спорт

Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России
Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)

Регионы

За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой
Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru