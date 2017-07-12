Отец и муж не приехали к Наде Михалковой

Надя Михалкова дебютировала в качестве режиссера. При этом она призналась, что не звала на помощь ни отца Никиту Михалкова ни мужа Резо Гигинеишвили.

Надежда Михалкова пошла по стопам отца и мужа и попробовала себя в роли режиссера. Надя сняла леденящий кровь фильм про подростков, которые пытаются разобраться в странных убийствах. "Дело в том, что мы с драматургами братьями Пресняковыми (они – авторы сценария) когда-то ставили спектакль со мной и с моей сестрой Анной. И они мне предложили: давай снимем фильм. Сценарий мне понравился. Решила попробовать", – объяснила Михалкова.

Надежда не стала лукавить, что новая работа ей далась легко. "Да, мне сложно. Надо все организовать. Раньше я, как актриса, приезжала на съемку и мне все делали. А теперь мне надо сделать актерам так, чтобы им было хорошо", – рассказала Надежда.

При этом она сразу дала понять, что обошлась без помощи отца Никиты Михалкова и мужа Резо Гигинеишвили. "Мы много снимали в Подмосковье, под Санкт-Петербургом, в Нижнем Новгороде... Но я не звала их, у них свои дела. Да и они не хотели приезжать", – цитирует Михалкову "Собеседник".

Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) Июн 27 2017 в 8:35 PDT

Впрочем, совета у отца Надежда все же спросила. "Звонила и спрашивала что-то техническое. Где, что и как достать. Но режиссер в этом проекте я. Понимаете, это интимная вещь. Не нужно, чтобы другой режиссер был на площадке. Понимаю, что я дочь режиссера, но хочу сделать сама", – заявила Надежда.

По мнению Михалковой, сейчас проблема в том, что взрослые забыли, что они уже не дети. "Они узнают все сами. Мы теряем тот момент, что они хотят разговаривать и выслушать. Поэтому обязательно надо прислушиваться к подросткам. К сожалению, это мало кто делает. Я решила своим фильмом показать их проблемы", – рассказала Надежда Михалкова.