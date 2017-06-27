Михалков пустился в пляс перед юными актрисами и моделями

Президент Московского кинофестиваля показал зажигательный номер. Он стал украшением праздничного вечера.

Никита Михалков сегодня поглощен Московским кинофестивалем. Премьеры, круглые столы, вечеринки, приезды звезд – президенту форума везде надо успеть. Но тем не менее он нашел время, чтобы посетить традиционный модный показ фонда "Русский силуэт", который устраивает его супруга – бывшая модель Татьяна Михалкова. В элегантной белой шляпе он появился аккурат к началу дефиле.

"Татьяна уже 20 лет занимается этим делом, ей это очень хорошо удается, и я рад, что могу ей помочь", – сказал Михалков. А на вопрос, какой из сыгранных киногероев ему ближе всего, сначала шутливо лавировал, а потом признался: любит все свои костюмы и образы.

В этот вечер на подиуме блистали не только профессиональные и юные модели, но и звезды телевидения и кино: Марина Орлова, Анжелика Агурбаш, Ирина Лачина. Многие из них в качестве модели выступили впервые в жизни.

А такое важное событие не грех и отметить – после дефиле звезды отправились в ресторан Зураба Церетели. Речи, здравицы, подарки, призы – все шло по сценарию. Но вдруг ведущий объявил: "Я хочу попросить Никиту Михалкова взять в руки микрофон и исполнить свою фирменную песню "Мохнатый шмель". Режиссер смутился: "Я боялся, что этим все закончится и, признаться, хотел тихонько уйти, но придется петь". Но все-таки спел. И сплясал!

enter; width:100%;"> Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 26 2017 в 11:49 PDT

Вообще-то правильное название у этой композиции – "А цыган идет". Этот романс Андрея Петрова на слова Редьярда Киплинга в переводе Григория Кружкова впервые прозвучал в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" в 1984 году. В картине его исполняет под гитару купец Паратов, которого сыграл Никита Михалков. После успеха фильма в прокате песня стала шлягером и была выпущена на пластинке. Впоследствии Михалков стал исполнять ее на концертах, творческих вечерах и в телепередачах.