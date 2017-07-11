У Сергея Зверева отказывают ноги

Беда приключилась с поющим парикмахером на нервной почве. Он решил, что надо срочно отдохнуть.

Сергей Зверев работает на износ – стрижет, укладывает, поет, гастролирует, дает интервью, ходит на презентации и премьеры. Звезда в шоке, что на него свалились такая популярность и востребованность. Но здоровье стилиста серьезно пошатнулось. "Я много работал и в итоге у меня на нервной почве стали деревенеть и отказывать ноги", – чуть не плачет парикмахер.

"Знакомые уговорили поехать отдохнуть, – продолжает Зверев. – По горящей путевке меня отправили на море. Я уже в самолете понял, что происходит что-то не то. Туристы, которые летели вместе со мной, разговаривали только на тему секса. Я удивился: "Интересно, что это за компания со мной едет?"

В отеле выяснилось, что Звереву продали горящий секс-тур. "У меня стены всю ночь ходуном ходили, а люстра, я думал, просто разрушится. Особенно сильно орал мужик сверху. Такое ощущение, что его жарил кто-то очень жестко. Я всю ночь не сомкнул глаз, а наутро обратился в администрацию отеля – просил, чтобы соседей как-то утихомирили. Слушать сексуальные стоны я был не в силах".

"Как я дожил до утра, одному Богу известно, – цитирует звезду портал Woman’s style. – Я стал заложником секс-туристов! Пришел на ресепшен и говорю: "Мне надо срочно поменять номер. Я боюсь, что у меня рухнут стены. Я не готов каждую ночь слушать такие вопли!"

В итоге Звереву поменяли отель. 53-летнего Сережу переселили в гостиницу для... пенсионеров.