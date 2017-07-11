Домогаров без прав сбежал от гаишников

Подруга рассказала о лихачестве знаменитого актера. В детстве он мечтал стать гонщиком.

Кумир многих женщин Александр Домогаров актером быть не планировал. В детстве он твердил родителям, что непременно станет автогонщиком. И даже сделал шаг к мечте – после школы подал документы в МАДИ. А в старших классах Домогаров приобрел мотоцикл и приехал на нем в школу, чтобы похвастаться перед товарищами.

"Сашка купил "Яву". Надевал защитный шлем и гонял по трассе, – рассказала его бывшая одноклассница Екатерина. – Правда, когда видел полицейских, давал деру: у Саши не было водительских прав. Но сколько бегали за ним гаишники, ни разу не поймали: он хорошо маневрировал в закоулках и темных дворах".

"Домогаров трепетно относился к мотоциклу. Сам по книжкам разобрался в механике, как все внутри устроено. Находил нужные детали для ремонта", – цитирует подругу юности артиста журнал StarHit.

Однако во взрослые годы лихачество не всегда заканчивалось добром. Несколько лет назад Домогаров попал в ДТП в поселке Манихино Московской области, где находится его дача. Внедорожник, которым управлял Александр, сбил столб, чужой забор и врезался в другую машину. "То он мимо нас промчится на большой скорости, окатив водой из лужи, то лыка не вяжет! Одним словом, с ним держи ухо востро", – жаловались соседи.

Машина стала причиной главной трагедии актера – его старший сын погиб под колесами шального автомобилиста. В июне 2008 года джип выскочил на тротуар, перевернулся и сбил трех человек, в том числе Домогарова-младшего. С открытой черепно-мозговой травмой его доставили в больницу, однако не спасли: 23-летний парень скончался, не приходя в сознание.