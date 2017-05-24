Александр Домогаров: Сегодня ничего не хочется

Александр Домогаров разразился нетипичной для него грустной записью. Многочисленные поклонники попытались ободрить актера, которому "ничего не хочется".

В последнее время Александр Домогаров куда больше известен скандалами. чем работами в кино и театре. Актер регулярно ругается на своих социальных сетях, оставляя гневные высказывания в Twitter и Facebook, или вступает в словесную перепалку (там же) с подписчиками, не чураясь при этом переходить на личности.

Тем удивительнее было обнаружить грустное и несколько философское высказывание Домогарова, которому в следующем году исполнится 55 лет. Судя по характеру записи, сделанной им в Fаcebook, у актера весьма упаднические настроения.

"Думаю, что через год – тоже "юбилей"., 55...Чем "удивлять"?!?!( СЕГОДНЯ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ.... Основная ЖИЗНЬ ПРОШЛА, а жить на "затворках", мне не хочется, ДА И ДЕЛАТЬ Я ЭТОГО НЕ БУДУ.... ВСЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ПРОХОДИТ !!!., и придут, те кто останутся, в лучшем случае тебе поклониться на холмик..., мб даже с жидким букетом.... Мы все это увидим....!!!!!!!!))))))))" – написал депрессивно настроенный актер.

Многочисленные подписчики попытались взбодрить павшего духом Домогарова. "Возможно, что в 55 жизнь только начнётся!!!!" – написала Александру поклонница. Тот категорично ответил: "НЕТ!!!!(((((" Однако фанаты не унимались. "Жизнь у всех разная! у вас она очень интересная и насыщенная!мы хотим, что бы" да"!", "Я искренне вам желаю, чтобы ДА! 💪", "Александр Юрьевич! Вам всегда есть чем удивить своего зрителя! И будете продолжать удивлять еще много много лет!", "Что за настроние? Оно скоро пройдет! И снова Вы будете нас удивлять! И ролями и личной жизнью......" – написали актеру оптимистичные поклонники.

К слову, 28-летний сын Александра Домогарова от второго брака с гримером Ириной Гуненковой Александр переживает непростые времена. "У меня проблемы с работой. Ее вообще нет! Да и денег тоже… Живу на мамину зарплату учителя. Представляете, сколько у нас преподаватели в школах получают? Ютимся в маленькой квартирке", – рассказал Домогаров в недавнем интервью. При этом просить помощи у знаменитого отца Александр не хочет. "У нас нормальные отношения с папой, мы общаемся. Но если в кармане совсем пусто, спасают друзья", – отметил он.