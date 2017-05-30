Сын Домогарова рассказал о состоянии отца

Имя Александр Домогаров в последнее время чаще обсуждается в связи с его перепалками в соцсетях. Актер стал реже появляться на публике и почти не дает интервью. Поклонники предположили, что кумир впал в депрессию.

Dni.ru позвонили сыну артиста Александру и узнали о состоянии "гардемарина". "Я впервые слышу о депрессии и затворничестве отца. Кто-то копает, наверное, причем, делает это назло. Мы не так давно общались, все было хорошо. Мама постоянно с ним поддерживает связь. Вроде, завтра они опять хотят увидеться. Ничего катастрофического, чтобы это можно было назвать глубокой депрессией, в жизни папы не происходит. Он только что закончил сниматься в главной роли сериала "Зорге" и ищет новый проект", - охотно рассказал Домогаров-младший.

Одной из главных причин, вызвавших волну слухов о душевном недуге Александра, стала его двусмысленная запись в социальной сети. "Думаю, что через год – тоже юбилей, 55. Чем удивлять? Сегодня ничего не хочется. Основная жизнь прошла, а жить на затворках мне не хочется, да и делать я этого не буду. Все в этой жизни проходит. Придут те, кто останется, в лучшем случае, тебе поклониться на холмик, может даже, с жидким букетом…", – написал актер.

Публикация от Александр Домогаров (@aleksandr_domogarov_fan) Май 3 2017 в 11:10 PDT

Поклонники тут же устроили переполох в комментариях, мол, в 55 лет жизнь только начинается и поспешили заверить кумира, что ему еще есть, чем удивить зрителя. Напомним, Домогаров потерял двоих сыновей-близнецов от брака с Натальей Сагоян. Один из них умер сразу после рождения, а второй – погиб в возрасте 23 лет под колесами автомобиля. На этом череда несчастий для актера на этом не закончилась. В 2015 году Александр потерял любимую женщину Ларису Черникову, которая восемь лет пыталась победить раковое заболевание, но так и не смогла.