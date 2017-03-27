Что стало с лицом Юлии Началовой

В последнее время многочисленные поклонники Юлии Началовой в недоумении из-за внешности певицы. По мнению некоторых фанатов, артистка явно увлеклась фотошопом.

Юлия Началова редко выходит в свет, однако радует поклонников новыми фотографиями, которые регулярно выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Однако некоторые снимки певицы вводят ее фанатов в недоумение.

Если внимательно почитать комментарии к снимкам (которые еще надо постараться найти среди обилия спама), то среди похвальных отзывов можно найти и те, в которых подписчики высказывают вопросы в адрес внешности Началовой. В частности, поклонники недоумевают, зачем Юлия так активно использует фотошоп. Обработка буквально меняет внешность Началовой.

К примеру, на днях популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с дочерью Верой. Фанаты умилились тому, как Началова нежно обнимает любимую наследницу, но при этом и пришли в ужас, отметив, что Юлия явно перестаралась с фотошопом. Лицо артистки, по их мнению, просто неузнаваемо.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) Мар 14 2017 в 10:18 PDT

"Юлечка, я вас так ЛЮБЛЮ!!!! Ваш цвет глаз приводит меня в восторг!!! Но что это? На этом фото я Вас не узнаю.... ВЫ ли это??? Что с лицом?????", "Мне кажется или что то с носом у Юли??", "это так фотошопила, что нос получился, как у Джексона. А лицо расползлось. Все, чему научилась за свою жизнь-фоткать себя и фотошопить!!!!!!" – явно остались недовольны фотографией Началовой некоторые ее подписчики.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) Мар 19 2017 в 3:55 PDT

Ранее Юлия переполошила фанатов, опубликовав в своем аккаунте снимки, сделанные благодаря фотосессии, на которой предстала в таких провокационных платьях, что артистку немедленно назвали "шалунишкой". В частности, поклонники отметили чрезвычайно глубокое декольте певицы.

"Юляша, не одевай этого больше😊🌹","Дизайнер супер, только с размером не угадал", "Си...ки бы не потерять😂😂😂", "Фасон Платья Не Много Не Удачный", "Мне показалось или нет? Там что-то выглядывает?" – так фанаты обсудили откровенный образ Началовой.