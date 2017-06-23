Джигурда ответил на чудовищные обвинения в истязаниях кумы

Актер на нервной почве перенес микроинсульт. И едва не расплакался из-за клеветы сестры Браташ.

23 июня Кунцевский суд Москвы вынесет окончательное решение в споре между актером Никитой Джигурдой и Светланой Романовой, родной сестры его кумы Людмилы Браташ. Джигурда уверен, что справедливость восторжествует и Роману признают подлой клеветницей.

На предыдущем слушании в зале судебных заседаний между истцом и ответчиком случилась перепалка. Романова пыталась убедить судью, что актер фальсицировал имеющиеся у него завещание Браташ. Якобы он выкрал у Людмилы печать и фирменный бланк.

"Никита Борисович имел возможность шариться и собирать все документы по квартире, пока сестра была в состоянии алкогольного опьянения. Т.е. он получил все возможные печати. Текст завещания был напечатан позже. Если бы моя сестра хотела сделать завещание, она бы сделала его по всем законам. Была подготовлена мошенническая схема отнятия имущества моей сестры", – кричала Романова.





Джигурда оппонировал: "Она была моей любовницей. И дала об этом показания. Дала показания о том, что видеть Романову не хочет! Вы ее убивали! Она боялась здесь писать завещание!"





Сестра покойной не унималась – она думает, что Джигурда чем-то травил Браташ и насиловал ее. Но Джигурда заверяет, что все это клевета. У него есть официальные документы, подтверждающие, что никаких уголовных дел на него не заведено, а сам он находится в ясном уме и никогда не принимал наркотики.

"На меня клевещут, вызывают негативную реакцию, потому что голословно обвиняют в изнасиловании любимой женщины. При этом есть ее показания, что никаких противоправных действий против нее я не совершал", – заверил артист. И признался, что из-за всей этой клеветы и переживаний он даже перенес микроинсульт.





В зале суда он едва не расплакался: "У меня было давление за двести... Меня избивали... Я народный артист Чеченской республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарии. У меня давление поднимается на неравной почве. Меня называют наркоманом, вором, насильником!"





На тех слушаниях актеру стало плохо, к нему даже вызывали скорую помощь. "Если меня разобьет инсульт, виноваты в этом будете вы", – обратился Джигурда к клеветникам. Заседание в итоге перенесли на 23 июня. Тогда станет ясно, кто все это время врал – сестра Браташ или ее кум.

