Актриса Яковлева развелась с мужем

Актриса Александра Яковлева сообщила, что развелась с мужем. Признание артистка сделала в эфире Первого канала.

Оказалось, что Яковлева уже долгие годы не живет со своим супругом Кальо Аасмяэ. У мужчины сейчас другая семья. Он живет в Эстонии. Однако бывшие супруги поддерживают теплые отношения.

Яковлева призналась, что Аасмяэ остается для нее родным человеком. "Тридцать лет мы знакомы и дружим очень сильно. Он один из надежных моих товарищей, друзей, что очень редко сейчас в жизни случается", – сказала актриса в фильме "Александра Яковлева. Жизнь с чистого листа", который Первый канал показал по случаю 60-летия артистки.

Признание Яковлевой шокировала поклонников. Ведь не так давно во время интервью в программе "Наедине со всеми", звезда "Экипажа" рассказывала, что она обожает своего мужа.

"Я до такой степени консерватор, что я всю жизнь люблю одну страну, одного мужа Калью Асмяэ. У меня двое детей, четыре внука. Супруг живет в Эстонии, я езжу туда-сюда", – заявила актриса в программе Юлии Меньшовой.

Яковлева объяснила свое желание скрыть развод. По словам актрисы, она не хотела объяснять никому, почему осталась одна. Яковлева боялась, что ее начнут жалеть, а она не привыкла к подобным эмоциям, так как любой удар судьбы принимает с улыбкой.

"Всем женщинам, зрительницам Первого канала хочу сказать: все хорошо, вы здоровы, здоровы ваши дети, близкие. Вы живете. Это самое главное. Держите лицо, улыбайтесь", – посоветовала артистка и всем своим поклонницам.