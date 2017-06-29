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После развода Бондарчук дала шанс Виторгану

Максим Виторган и Светлана Бондарчук. Фото: dni.ru
Максим Виторган дал откровенное интервью. Актер рассказал о том, как Светлана Бондарчук, оформившая развод в прошлом году, дала ему шанс.
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Максим Виторган, известный актер и муж телеведущей Ксении Собчак, не любитель светских мероприятий. По признанию артиста, на 90% светских тусовок он не ходит. Если же Максим все же появляется на публике, то потому что "дома били ногами", то есть заставляли.

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"Ну, конечно, есть мероприятия, которые мне лично интересны – премьеры спектаклей, фильмов, открытия выставок и так далее. Но если это просто какое-то светское мероприятие, связанное с глянцевым журналом, например, то я на нем буду только в том случае, если я вынужден: либо меня связывают какие-то рекламные обязательства, либо я сопровождаю жену и не могу ее оставить одну", – рассказал Виторган.

При этом актер отметил, что Ксения не любит посещать мероприятия без него, она любит, чтобы он был рядом. Однако чаще на вечеринках Собчак присутствует в гордом одиночестве. К примеру, так было и на мероприятии, которое устроила недавно оформившая развод с Федором Бондарчуком Светлана Бондарчук.

"Надо отдать должное Свете Бондарчук – относится с пониманием. Мы с ней накануне завтрака обедали и разговаривали на эту тему, она человек очень наблюдательный, лично меня на свое мероприятие не позвала, дала мне шанс "свинтить". А вот если бы напрямую пригласила, то, конечно, мне было бы неудобно отказаться", – цитирует Максима Виторгана Woman.ru.

В своем плотном графике артист находит время и на себя. "Есть способы. Например, времяпрепровождение наедине с собой в машине. Сейчас мы живем в загородном доме, дорога в Москву достаточно долгая. Я сажусь в свой Land Rover, включаю любимую музыку и наслаждаюсь этими минутами умиротворения, уединения. Это время подумать о чем-то своем, поймать тишину. В рамках семейной жизни "время для себя" только так и выглядит", – рассказал артист.

Автор: Наталья Аряева29 июня 2017, 10:38
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