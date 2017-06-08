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Волочкова о помолодевшем Собянине: Дорожу нашими отношениями

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Анастасия Волочкова является одной из немногих персон в шоу-бизнесе, кто умеет дружить. С племянником столичного мэра Антоном Собяниным танцовщица много лет поддерживает теплые приятельские отношения и очень дорожит ими.
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Анастасия обнародовала в Instagram фото Антона и отметила, что красавец-мужчина с годами становится все привлекательнее и привлекательнее. Видимо, Собянин только вернулся с курорта, так как Волочкова рядом с ним выглядит бледновато.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"После репетиции забежала к моему доброму другу Антону Собянину на чашку чая.☕️ Загорел, постройнел и помолодел.👍🏼 Дорожу нашими многолетними отношениями и дружбой🌺", – призналась своим подписчикам Анастасия, приятельствующая с правильными людьми.

Примечательно, что акулы пера свели племянника московского мэра Сергея Собянина и эпатажную балерину еще несколько лет назад, задолго до его переезда в столицу. В свое время Антон занимал должность начальника Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, когда познакомился с гастролировавшей Волочковой.

Светские сплетники утверждали, что ради танцовщицы Собянин перебрался в столицу и даже собирался на Анастасии жениться. Однако свадебной церемонии так и не было. Волочкова долгое время встречалась с бизнесменом из Владивостока, а вездесущие папарацци приписали Антону любовные отношения с Надеждой Бабкиной.

От романа с балериной молодой человек как-то раз открестился. "Мы с Настей очень хорошо общаемся... Мой переезд из Кемерово в Москву никакого отношения к Волочковой не имеет, – заверил  журналистов племянник мэра. – Я ехал не к ней, а жить и работать в столице".

Анастасия Волочкова и Антон Собянин. Фото: instagram.com/volochkova_art

Однако что бы ни происходило в жизни участников этой истории, Собянин периодически появляется в Instagram Волочковой. Он такой же неизменный атрибут ее жизни, как белые розы, банные веники, туфли-"копыта", шубы летом, шпагаты, лимузины, ароматные свечи и кальян.

Автор: Елена Алешина8 июня 2017, 20:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые экстремальные шпагаты Анастасии Волочковой

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