Глюк'оZа променяла мужа на Ревву

Певица Глюк'оZа вышла в свет на "Кинотавре". Однако компанию артистке составил вовсе не ее супруг, а шоумен Александр Ревва.

В Сочи стартовал фестиваль "Кинотавр". По красной дорожке мероприятия прошлось множество отечественных знаменитостей. На киносмотре отметилась даже певица Глюк'оZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова). Однако под прицелы фотокамер многочисленных представителей СМИ гламурная блондинка попала в компании не супруга, бизнесмена Александра Чистякова, а актера, шоумена и юмориста Александра Реввы.

Впрочем, харизматичного артиста узнали не сразу. Для выхода в свет Александр выбрал яркий образ бабушки. Дело в том, что Чистякова-Ионова и Ревва снялись в фильме, который и представят на стартовавшем в Сочи фестивале. Александр и Наталья с удовольствием позировали фотографам, улыбались, обнимались и шутили. Пара стала звездой на открытии киносмотра.

Интересно, что начало "Кинотавра" совпало с днем рождения Чистяковой-Ионовой. Артистке исполнился 31 год. К своему возрасту Наталья относится спокойно. "Да мне иногда кажется, что люди думают, как будто мне больше лет, чем на самом деле. Мне постоянно говорят при встрече: "Ой, вы так молодо выглядите!". Может, все думают, что мне уже под сорок. Женщина, на мой взгляд, не должна скрывать свой возраст. Это так глупо. Нужно выглядеть классно и наслаждаться тем, что дает каждое десятилетие", – заявила в недавнем интервью Наталья Чистякова-Ионова.

К слову, на "Кинотавре" певица прибыла без мужа. Впрочем, это еще не значит, что между супругами напряженные отношения. На своей страничке в социальной сети Instagram Александр опубликовал фотографию, на которой запечатлен страстно целующим Наталью, и трогательно подписал ее так: "Дорогая-любимая-родная Наташенька! С днем рождения! Давай просто будем всегда вместе! Любящий тебя муж певицы Глюкозы".