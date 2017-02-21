Глюк`Oza отреклась от родной бабушки

Певица Глюк`Oza дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем детстве. Популярная певица призналась, что из-за временного разрыва родителей отреклась от родной бабушки.

Глюк`Oza (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) не скрывает, что у нее было непростое детство. "Такое классическое дворовое, среди мальчишек, с драками хулиганствами.Это 90-ые годы: кризис, какая-то апатия вокруг, все поголовно пробуют наркотики. Сломленные наши родители, которые очень тяжело работали, постоянно ругались..." – начала свой рассказ певица.

Однажды ее родители поссорились и на время разошлись. "Мы, дети, оставались с мамой, бабушка пришла повидать меня возле школы: "Натуля..." А она же папина мама, а мы же теперь не вместе! И я ей как отвечу: "Ты больше не моя бабушка", – и пошла от нее. Я столько лет себя за это корю! Сейчас, когда у самой дети, вспоминаю и так остро все переживаю, невозможно представить, что она чувствовала. Прошу у бабушки прощения за это. А она отвечает: "Перестань себя винить, прости себя, я уже и не помню этого", – цитирует Чистякову-Ионову "Домашний очаг".

По словам артистки, ей повезло, что во время ее непростого детства рядом была бабушка. "Она меня растила, всегда от нее исходили доброта, спокойствие, безграничная любовь ко мне, несмотря на все мои закидоны. Я была очень дерзкая, и не только с ровесниками, но и со взрослыми тоже", – отметила Наталья. К примеру, будущая певица могла подраться с собственной учительницей.

"И дома вела себя, как на улице. Как-то мыла посуду, а бабушка пыталась в чем-то образумить. Мне надоело слушать, я взяла и кинула тряпку посудную в нее. Бабушка молча развернулась и ушла", – рассказала Чистякова-Ионова.

Сейчас же, по словам артистки, она находится в состоянии полной гармонии. "Никогда не думала, что самым кайфовым состоянием в жизни будет состояние баланса. Не буря эмоций и событий, когда тебя бросает из стороны в сторону, когда то завоевываешь мир, то полное разочарование, а спокойствие. Наверное, надо было прожить первую половину жизни так, как я, чтобы к 30 годам понять: мне очень нравится, когда все ровно. Когда дети не болеют, бабушка хорошо себя чувствует, просто все в порядке. Классное ощущение", – резюмировала Наталья.