Сиделка загоняла больного Караченцова

Уже много лет за Николаем Караченцовым приглядывает сиделка Надежда. Она заставляет его вести активный образ жизни, однако артист не прекословит своей работнице.

Сегодня, 8 июня, в России отмечается Лень социального работника. Это люди, которые помогают достойно встретить и провести старость людям, достигших преклонного возраста. Это относится и к знаменитостям. К примеру, после того, как Николай Караченцов попал в страшную автомобильную катастрофу, ему не сразу смогли найти хорошую сиделку. "Одна делала все для галочки: вроде бы занималась отцом, пока мы наблюдали за ней, но стоило отвернуться – не обращала на папу внимания. Другая в первый же день стала называть его Колькой…", – отметил сын артиста Андрей.

Однако пять лет назад к Караченцову пришла соцработник по имени Надежда. "На встречу она пришла в белой шляпе с полями и с букетом роз, который попросила передать папе и маме. Мы были сражены. И зря переживали, как она, такая хрупкая, справится с отцом выше ее на голову: Надя очень сильная, в прошлом была спортивной гимнасткой. Они нашли общий язык буквально за пару дней. Я никогда раньше не видел, чтобы папа так беспрекословно слушался сиделку, хотя других мог обругать и полдня с ними не то что не говорить, а даже в их сторону не смотреть", – рассказал наследник актера.

Надежда живет с Караченцовым и его семьей в их загородном доме, а также путешествует с ними каждый год в Болгарию. "Узнав о горе, случившемся с Николаем Петровичем, захотела помочь. С молодости любила его творчество, отслеживала все новые фильмы. Теперь посвящаю ему все время: каждое утро после завтрака мы гуляем у дома, проходим не меньше 20 кругов. Николай Петрович устает – раскраснеется весь, вспотеет, но не ропщет, только если вздохнет досадливо: мол, загоняла меня, Надя. Потом упражнения – разминаем пальцы рук и ноги, массируем конечности. После отдыхаем, через час – обедаем. И снова занимаемся", – цитирует сиделку Караченцова Starhit.

Сын артиста объяснил решение воспользоваться услугами соцработника. "Мама не предназначена для монотонной работы, она ее утомляет. К тому же у нее нет медицинского образования, как у сиделки… Мама может отлучаться из дома, ездить в гости. Надя работает по трем направлением: лечебная гимнастика, развитие речи, поддержание интеллектуального уровня. Спасибо ей огромное", – поблагодарил сын Караченцова.