Жена закричала от анализов Караченцова

Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина дала интервью. Актриса рассказала о том, что врачи обнаружили затемнение в легком артиста, и они уехали обследоваться в Германию.

Чрезвычайные ситуации продолжают происходить в жизни Николая Караченцова, несмотря на то, что артист давно уже ведет уединенный образ жизни. На сей раз медики обнаружили затемнение в легком. По словам супруги артиста, они очень переживали.

"Вначале сдавали анализы в Москве, потом уехали в Германию обследоваться. К счастью, раковых клеток не нашли, никакой опухоли не обнаружили. Когда мне позвонили из немецкой клиники и сказали, что с Колей все в порядке, я закричала от счастья. Это была такая радость и ощущение победы! А ночью плакала и благодарила Господа за милость, которую он для нас сделал. Бог помогает нам в самых сложных ситуациях. "Я у тебя есть всегда, перестань плакать", – успокаивал меня Коля", – цитирует Людмилу Поргину сайт "Комсомольская правда".

Оказалось, у Караченцова протекал затянувшийся воспалительный процесс. Сейчас артист принимает антибиотики. Когда супруги были в Германии, им совершенно посторонние люди предлагали помощь. Поргина рассказала: "Колю везде очень любят. Я его спрашиваю: "Коля, ну почем тебя так любят?". И он как бы в шутку отвечает: "Потому что я добрый и хороший". Он действительно такой. Когда он пел на сцене, женщины в зрительном зале таяли, столько в нем мужского обаяния, верности, благородства. Моя мама называла его "нашим солнышком". Он влетал в дом как фейерверк, праздник жизни. Всегда подарки, цветы, каждый день – розыгрыши…"

Майские праздники Поргина и Караченцов проведут в Болгарии, где будут дышать морским воздухом и заниматься физиотерапией. Несмотря на проблемы, супруги смотрят на будущее с оптимизмом.

"У меня ощущение, что мы только что родились и смотрим на мир с удивлением. Я испытываю такое же острое чувство жизни, какое было, когда 27 февраля после аварии нас вытащили из машины, и я увидела, что все живы. Начинаешь ценить каждый прожитый день", – призналась Поргина.

Напомним, вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в аварию в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда его перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позднее врач успокоил общественность, сообщив, что с Караченцовым "все нормально". За рулем находилась супруга Николая, актриса Людмила Поргина. Также в аварии пострадали подруга артистки и медсестра.