Жириновский сделал Шукшиной предложение руки и сердца

Политик уговаривал актрису стать его женой. И родить сына и дочь.

Политик Владимир Жириновский женился еще в 1971 году. У него трое официальных и, как говорят, двое внебрачных детей, есть внуки. Но все эти обстоятельства не помешали лидеру ЛДПР сделать предложение актрисе Марии Шушкиной.

Об этом пикантном обстоятельстве корреспонденту Dni.Ru на юбилее продюсера Бари Алибасова поведала Лидия Федосеева-Шукшина, мать Маши. "Это случилось на международном кинофестивале, где я сидела в жюри в окружении дочери и Нонны Мордюковой, – рассказала актриса. – Жириновский подошел и ошарашил: "Маша, а давай мы с тобой поженимся! И будет у нас сын Жириновский-Шукшин. А если родится дочь – то Жириновская-Шукшина!"

"Потрясенная Маша смогла лишь вымолвить: "Я подумаю", – продолжает Федосеева-Шушкина. – Но тут свое весомое слово сказала Нонна Викторовна: "Владимир Вольфович, а вы про меня забыли, мимо прошли!" На что Жириновский отрезал: "С вами будет отдельный, особый разговор".

Интересно, что Жириновский тоже был приглашен к Алибасову. Но больше, чем юбиляром, он был занят актрисой Зинаидой Кириенко. Та было предалась сладким ностальгическим воспоминаниям, но, как ранее писали Dni.Ru, эксцентричный политик осек: "Хватит прикидываться! Зине Кириенко 85 лет, а все молодость вспоминает! Сколько можно? Надо жить настоящим!"