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Жириновский сделал Шукшиной предложение руки и сердца

Мария Шукшина. Фото: GLOBAL LOOK press
Политик уговаривал актрису стать его женой. И родить сына и дочь.
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Политик Владимир Жириновский женился еще в 1971 году. У него трое официальных и, как говорят, двое внебрачных детей, есть внуки. Но все эти обстоятельства не помешали лидеру ЛДПР сделать предложение актрисе Марии Шушкиной.

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Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Об этом пикантном обстоятельстве корреспонденту Dni.Ru на юбилее продюсера Бари Алибасова поведала Лидия Федосеева-Шукшина, мать Маши. "Это случилось на международном кинофестивале, где я сидела в жюри в окружении дочери и Нонны Мордюковой, – рассказала актриса. – Жириновский подошел и ошарашил: "Маша, а давай мы с тобой поженимся! И будет у нас сын Жириновский-Шукшин. А если родится дочь – то Жириновская-Шукшина!"

"Потрясенная Маша смогла лишь вымолвить: "Я подумаю", – продолжает Федосеева-Шушкина. – Но тут свое весомое слово сказала Нонна Викторовна: "Владимир Вольфович, а вы про меня забыли, мимо прошли!" На что Жириновский отрезал: "С вами будет отдельный, особый разговор".

Интересно, что Жириновский тоже был приглашен к Алибасову. Но больше, чем юбиляром, он был занят актрисой Зинаидой Кириенко. Та было предалась сладким ностальгическим воспоминаниям, но, как ранее писали Dni.Ru, эксцентричный политик осек: "Хватит прикидываться! Зине Кириенко 85 лет, а все молодость вспоминает! Сколько можно? Надо жить настоящим!"

Автор: Феликс Грозданов7 июня 2017, 13:29
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Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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