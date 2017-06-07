Домогаров разъяснил свое бедственное положение

В СМИ появилась информация о том, что сын актера Александра Домогарова Саша еле сводит концы с концами. Журналисты связались с молодым человеком, чтобы выяснить подробности.

Оказывается, не все так плохо, как расписывали журналисты. "Глупости! Я вовсе не нищенствую и не жалуюсь на бедность! Просто недавно я выложил в интернет трейлер своего режиссерского дебюта – фильма "Пустите детей". Мне стали писать журналисты. Один сначала поинтересовался фильмом, а потом стал попутные вопросы задавать: "Александр, давайте мы поснимаем, как вы живете. Наверняка у вас большой крутой дом с хорошим ремонтом!" Я ответил, что у меня маленькая скромная квартира, дескать, в смысле богатства и роскоши я вам неинтересен. Все накопленные деньги я вложил в свой фильм. Сказал, что временно не работаю. Но я не говорил о нищете! А он сделал вывод, что у меня уже все – трындец!" – объяснил Домогаров.

Родители Александра расстались, когда он бы школьником. Однако семью актер на произвол судьбы не бросил, они регулярно виделись и вместе справляли праздники. "Он много для меня делал, вкладывал деньги в мою учебу. И сейчас тоже деньги дает: мы поменяли квартиру, которая нам досталась от бабушки, на маленький домик, делаем ремонт. Папа как помогал, так и помогает. Я только не прошу у отца денег на кино, мне это кажется неправильным", – отметил Александр.

Интересно, что в школе Домогаров не понимал, что его отец известный артист. "Первый раз в жизни мне сказали про отца в Щепке, театральном вузе, мои преподаватели: "Саш, к тебе отдельные требования. Тебе будет сложнее, тебя будут сравнивать". Я был удивлен. Даже думал взять псевдоним. Но если бы я это сделал, отцу было бы очень обидно – единственный ребенок в семье и еще и фамилию не продолжаю", – цитирует Домогарова сайт "Комсомольская правда".