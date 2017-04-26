Александр Домогаров еле сводит концы с концами. Сын прославленного артиста живет на учительскую зарплату матери.

28-летний сын известного актера Александра Домогарова от второго брака с гримером Ириной Гуненковой Александр переживает непростые времена. "У меня проблемы с работой. Ее вообще нет! Да и денег тоже… Живу на мамину зарплату учителя. Представляете, сколько у нас преподаватели в школах получают? Ютимся в маленькой квартирке", – рассказал Домогаров.

Ранее Александр снимал рекламные видеоролики на заказ для различных интернет-порталов. Однако в кризис бизнес 28-летнего наследника артиста потерпел крах. "Последние средства ушли на мой режиссерский дебют "Пустите детей" по рассказу американского писателя Стивена Кинга. Мечтаю снять еще один полный метр, не хочу уходить из профессии... Кино – смысл моей жизни. Но, конечно, без стабильного заработка или финансовой поддержки не обойтись в этой сфере ", – констатировал мужчина.

Примечательно, что просить помощи у знаменитого отца Домогаров не хочет. "У нас нормальные отношения с папой, мы общаемся. Но если в кармане совсем пусто, спасают друзья. Они всегда меня выручают. Сейчас на горизонте появился один заказ на рекламу. Надеюсь, на нее выделят достойный бюджет, и тогда гонорар станет мне подспорьем на целый месяц или два. Уже вижу, как получу, наконец, заработанные деньги и не буду думать о том, где наскрести на бензин", – цитирует Александра Домогарова Starhit.

Публикация от Саша домогаров (@sanekdomogarov) Апр 11 2017 в 1:36 PDT

Если же у мужчины появляются свободные деньги, он откладывает их на ремонт. Домогаров хочет спасти загородный дом в Бекасово, который отец в свое время переписал на него. Репортеры сообщали, что особняк находится в плачевном состоянии, а долг по взносам за него все растет.

В этом родовом гнезде Домогаров провел детство, поэтому идею отказаться от дома он даже не рассматривает. Александр рассчитывает привести в порядок имение и сохранить его для будущих поколений.