Панин: Мне противно смотреть на себя

Уже несколько дней видео, на котором запечатлен Алексей Панин в женском нижнем белье, занимающийся рукоблудием, гуляет по Сети. Шокированные россияне негодуют, да и сам актер признался, что ему противно смотреть на себя.

Алексей заверил журналистов, оборвавших ему телефон, что скандальное видео было снято несколько лет назад исключительно для домашнего пользования и неактуально за давностью лет.

"Пожалуйста, отстаньте от меня. Я уже забыл про это все и живу совершенно другой жизнью. Это вы варитесь в кастрюле с грязью. Я давно пошел дальше", – сообщил артист в эксклюзивном интервью Dni.Ru.

Однако, судя по всему, ни журналисты, ни сетевые блюстители морали от Панина не отстали. Алексею, воспитывающему маленькую дочь, пришлось обнародовать в Instagram интернет-исповедь с объяснениями, покаянием и обратными упреками в адрес хулителей по принципу "а судьи кто?".

"Я очень рад, что добрых и светлых людей оказалось больше чем злых и ядовитых. Спасибо! Я сожалею, что частное, домашнее видео, которое мы снимали с моей девушкой несколько лет назад, "благодаря" мерзавцам оказалось в сети. У меня это вызвало такое же негодование как и многих людей, кто все это видел", – отметил артист.

Публикация от Блокнот Звезды (@bloknot_stars) Июн 4 2017 в 5:21 PDT

Панин попросил не судить его огульно. "Обвинять в этом меня не надо. Это все равно что винить человека, у которого ограбили квартиру в том, что он плохо прятал деньги. А борцам за мораль и нравственность хочу сказать, что бы вы жили своей жизнью. Я не лезу в Ваш дом и в Ваш постель, и вы, пожалуйста, не делайте этого. Сексуальная жизнь меня и моей девушки, это наше личное дело. Как и ваше. Мы не делаем никому ничего плохого, и к воспитанию детей это не имеет никакого отношения. Моя Нюся счастлива!" – эмоционально заявил Алексей, которому суд буквально недавно разрешил отобрать дочь у бывшей сожительницы Юлии Юдинцевой.

Артист не может смотреть на себя в непотребном виде без содрогания. "Хочу еще раз повториться, но если бы не мерзавцы, которые занимаются распространением вещей подобного рода, то это так бы и осталось частым видео... Мне лично смотреть на себя в том состоянии, в котором я был в тот период своей жизни, не приятно и противно. Это для меня еще один наглядный пример что алкоголь – зло! Все остальное я сказал в моем интервью..." – резюмировал расстроенный, в очередной раз подвергшийся травле в Сети Панин.