Попавший в опалу Панин пошутил о собаках на Украине

Алексей Панин стал очередной российской звездой, попавшей в опалу на Украине. Узнав о запрете на въезд в страну, скандально известный актер пошутил про местных собак.

Панин дал понять, что его нисколько не печалит решение СБУ не пускать его на свою территорию. Алексей даже посмеялся над этим, вспомнив недавнюю шумиху в СМИ из-за эротического видео с собакой.

"Я хочу пошутить по этому поводу. Наверное, боятся за своих собак на Украине. Наверное, поэтому и запретили. Переживают, как там собаки-то после меня", – поглумился в беседе с журналистами Панин, добавив, что он в хорошей компании среди известных российских личностей, которых не пускают в страну.

Артист искренне удивился, почему киевские власти так долго ждали, чтобы сообщить о запрете. "Если серьезно, я давно невъездной на Украину. Насколько я знаю, мне два года уже закрыт въезд на Украину. И более того, насколько я знаю, на меня возбуждено уголовное дело на Украине за подрыв целостности государства, за оскорбление президента, за что-то еще", – перечислил Алексей.

#АлексейПани Я в хорошей компании!�� Вспомнили. Два года уже как закрыли.�� Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Май 31 2017 в 9:18 PDT

Панин напомнил, что еще несколько лет назад сделал неприятные для Киева заявления. Актер сказал, что Крым русский, и неоднократно называл режим на Украине "бандеровско-фашистским". Поэтому артиста и удивило, что информация о запрете на въезд появилась только сейчас.

"Представляете, как у них все хорошо на Украине отлажено! Они подтверждение получали два года. Какая хорошая машина у них на Украине, все очень четко", – цитирует ироничного актера сайт Life.ru.

Публикация от Name (@chaika_alex) Окт 26 2016 в 11:40 PDT

К слову, недавно звезда Голливуда Стивен Сигал высмеял Киев за черный список. Актеру запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет. К этой ситуации герой боевиков отнесся с юмором. Попадание в черный список Сигал посчитал своеобразным достижением. "Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", – похвастался Стивен.