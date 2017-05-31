Попавший в опалу Панин пошутил о собаках на Украине
Панин дал понять, что его нисколько не печалит решение СБУ не пускать его на свою территорию. Алексей даже посмеялся над этим, вспомнив недавнюю шумиху в СМИ из-за эротического видео с собакой.
"Я хочу пошутить по этому поводу. Наверное, боятся за своих собак на Украине. Наверное, поэтому и запретили. Переживают, как там собаки-то после меня", – поглумился в беседе с журналистами Панин, добавив, что он в хорошей компании среди известных российских личностей, которых не пускают в страну.
Артист искренне удивился, почему киевские власти так долго ждали, чтобы сообщить о запрете. "Если серьезно, я давно невъездной на Украину. Насколько я знаю, мне два года уже закрыт въезд на Украину. И более того, насколько я знаю, на меня возбуждено уголовное дело на Украине за подрыв целостности государства, за оскорбление президента, за что-то еще", – перечислил Алексей.
Панин напомнил, что еще несколько лет назад сделал неприятные для Киева заявления. Актер сказал, что Крым русский, и неоднократно называл режим на Украине "бандеровско-фашистским". Поэтому артиста и удивило, что информация о запрете на въезд появилась только сейчас.
"Представляете, как у них все хорошо на Украине отлажено! Они подтверждение получали два года. Какая хорошая машина у них на Украине, все очень четко", – цитирует ироничного актера сайт Life.ru.
К слову, недавно звезда Голливуда Стивен Сигал высмеял Киев за черный список. Актеру запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет. К этой ситуации герой боевиков отнесся с юмором. Попадание в черный список Сигал посчитал своеобразным достижением. "Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", – похвастался Стивен.
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