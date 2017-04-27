Панину разрешили отобрать дочь у жены

Скандально известный актер Алексей Панин празднует победу. Артист сообщил, что суд разрешил ему забрать маленькую дочь Аню у бывшей жены Юлии Юдинцевой.

Своей радостью Панин поделился на странице в социальной сети Instagram. Ликующий Алексей показал фото подросшей наследницы, за которую он сражался почти десять лет.

По информации из открытых источников, бывшая сожительница актера Юлия Юдинцева 12 октября 2008 года родила девочку. Вскоре влюбленные рассорились вдрызг, и с этого момента борьба за ребенка не прекращалась. Начались изматывающие разборки в суде.

Долгое время Аня жила с отцом и его матерью. Осенью 2014 года Юлия вывезла дочку в Санкт-Петербург. В январе 2015 года Панина обвиняли в том, что он осаждал их укрытие на станции Новый Петергоф.

И вот, наконец, все мучения Алексея позади. "10 лет Ада закончились!🎃Сегодня суд вынес решение о том с кем должна жить моя дочка! Я победил!🎁🎉🎊 Нюся со мной! Все закончилось!" – сообщил любящий отец.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Апр 27 2017 в 3:41 PDT

Еще Панин обратился к своим недоброжелателям. "10 лет из меня делали монстра, но все Слава Богу закончилось! Я хочу плюнуть в рожу всем тем кто все эти годы врал про меня и поливал меня дерьмом! БУДТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ! Вы сломали мне пол жизни, но я победил!" – выплеснул эмоции в Сеть артист.

Ранее Панин сообщил в интервью Dni.Ru, что ребенок уже давно живет с ним. У Алексея с дочерью прекрасные отношения. Он водит ее на концерты и делает все, чтобы жизнь у малышки была интересной и насыщенной. В прошлом году артист возил Аню отдыхать в Крым.

#алексейпанин #панин Нюся смотрит программу "Человек и Закон". Очень интересная тема про то как отнять у Алексея Панина ребенка и как содрать с него алименты.�������� Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Мар 27 2017 в 9:44 PDT

Ранее газеты писали, что Юдинцева подала на бывшего сожителя заявление за неуплату алиментов в размере почти миллиона рублей, но актер не понимает, за что должен платить. "Ребенок живет со мной. Это она должна выплачивать мне алименты, – отметил Алексей. – Дочь уже давно живет у меня, Юлия, видимо, дождалась момента, когда Анна ненадолго возвращалась к ней, и в этот момент подала в суд".