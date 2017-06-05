Проскурякова пустилась в пляс после разговоров о беременности

Юлия Проскурякова продемонстрировала зажигательный танец, который пришелся по вкусу многим ее фанатам. Артистка так отплясывала, что не осталось сомнений в вопросе, беременна ли она.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе уже много лет. Недавно певица и автор множества хитов представителей отечественного шоу-бизнеса стали родителями девочки Вероники. Дом полная чаша, уверены поклонники этой пары.

Сама Проскурякова в социальных сетях демонстрирует гармонию и радость жизни. К примеру, она опубликовала на своей страничке в Instagram видеозапись, на которой запечатлен ее зажигательный танец под песню известной российской группы. "Листайте😉 😂😂😂💃 для хорошего настроения💃 маму Любу вам в ленту😆 " – подписала публикацию Проскурякова.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от непосредственности Юлии. "Ой, какая прелесть 😂👏🏻 спасибо за настроение!", "Зажигалочка!😝", "От вас исходит доброта, любовь, искренность. Первый раз вижу такую настоящюю", "Юля, классно двигаетесь!) супер!!!", "Юля вы прелесть! Вашему мужу повезло, т.е.счастьем накрыло!!! Слава Богу!!! Я восхищаюсь вами, вы такие классные", – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Июн 4 2017 в 4:30 PDT

По всей видимости, из-за того, что Николаев и Проскурякова так счастливы в браке, фанаты с нетерпением ждут новостей о второй беременности певицы. Масла в огонь подливают СМИ, которые регулярно пишут об интересном положении Юлии. В итоге, однажды нервы у нее не выдержали. "Я НЕ БЕРЕМЕННА!!! НЕ БЕРЕМЕННА! Не знаю, как еще это сказать!!! Не понимаю, почему все время мне можно приписывать только беременность! Товарищи журналисты не начинайте опять обман читателей, 10 лет Вы мне каждый день приписывали беременности, можно уже перестать делать это каждый раз! НЕ БЕРЕМЕННА!!!" – написала в своем аккаунте Проскурякова.