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Шоу-бизнес

Проскурякова изменила Николаеву

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова все время пела только хиты его сочинения. Однако на днях артистка впервые изменила мужу в музыкальном плане, исполнив композицию певицы Елены Есениной "За доченьку".
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"За доченьку" – первая песня, спетая Юлей, в которой автор музыки и слов не Игорь Николаев, и для меня это большая честь. Игорь Николаев для меня – культовый композитор и автор", – призналась Есенина.

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Юлия Павловна Проскурякова певица

Знакомство двух артисток состоялось в интернете, ведь Проскурякова и ее новоиспеченная подруга живут в разных городах. Девушки следили за страницами друг друга в Instagram. У них есть масса общего: недавно обе родили наследниц и погрузились с головой в материнство.

Елена написала песню "За доченьку" и посвятила ее своей малышке Серафиме. Эту трогательную композицию артистка решила исполнить вместе с Юлией. Супруге Николаева эта идея понравилась. Игорь тоже не остался в стороне и сделал музыкальную аранжировку.

Свои партии девушки записывали порознь. Елена – в Испании, Юлия – в Москве. Трек уже находится в ротации на радио и успел полюбиться слушателям. Клип, ради которого Проскурякова ездила в город на Неве, совсем скоро появится на музыкальных каналах. В съемках приняла участие маленькая дочка Юлии и Игоря Вероника.

Елена Есенина и Юлия Проскурякова. Фото: пресс-служба певиц

Режиссером видео стал режиссер Иван Криворучко, известный по работам в художественных фильмах и сериалах. "Идея клипа проста и в тоже время глубока: мы с Юлей – как вселенные, олицетворяем материнское начало, вселенную во вселенной", – пролила свет на сюжет Есенина.

Работа с Проскуряковой доставляет певице огромное удовольствие. "Она настоящий профессионал. Так как она тоже недавно родила, она испытывает те же эмоции, что и я, и смогла передать всю гамму чувств и эмоций – только мать может это прочувствовать, – убеждена Елена. – К тому же, мы с ней подружились. Первый раз мы встретились 8 марта в Санкт-Петербурге, где состоялась премьера песни – тогда в Сибур Арене был сольный концерт Игоря Николаева, и я специально прилетела из Испании".

Елена Есенина и Юлия Проскурякова. Фото: пресс-служба певиц

Премьера клипа состоится через месяц. И еще ближайшем будущем Елена примет участие в съемках нового детективного сериала для одного из федеральных каналов. После съемок видео режиссер Иван Криворучко предложил певице роль.

Автор: Иннокентий Звездинский25 мая 2017, 21:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николаев с женой в поисках приключений

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