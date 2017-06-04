Нарусову привели в шок методы воспитания Собчак
У Людмилы Нарусовой и ее дочери Ксении Собчак разный подход к воспитанию детей. Если политик растила дочь в тепличных условиях, то телеведущая предпочитает закаливать ребенка.
По признаниям Нарусовой, она была словно курица-наседка. "Чтобы лишнего ветерка не было, чтобы ножки в шерстяных носочках, чтобы вода холодная, не дай бог, не попала на дочку", – рассказала она во время записи передачи "Секрет на миллион".
Однако поведение Собчак заставило Нарусову переживать за внука. "В четыре месяца ребенок ходит в бассейн и плавает. Я бы на такое не решилась!" – возмущается политик. Она добавила, что таким образом муж Ксении Максим Витогран пытается воспитать мужчину.
Напомним, Нарусова уже высказывалась по поводу методов воспитания Собчак. Политик заявила, что ее дочь купает ребенка в температуре +33 градуса, что ее несколько беспокоит.
Тем не менее, парламентарий не навязывает свое мнение молодым. "Нельзя пытаться молодым навязать свои представления о том, как надо ребенка воспитывать, а наоборот, надо делать, как они говорят, и беспрекословно выполнять то, что они хотят", – заключила Нарусова.
Напомним, Собчак родила сына Максиму Виоргану 18 ноября 2016 года. Ребенку дали имя Платон.
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