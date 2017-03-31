Мать Собчак: Ксения никого не пускает в жизнь сына

Сенатор Людмила Нарусова дала интервью, в котором рассказала о внуке Платоне. По словам политика, ее дочь Ксения Собчак "совершенно справедливо" никого не пускает в жизнь сына.

Людмила Нарусова стала бабушкой в середине ноября прошлого года. Дочь Ксения Собчак и зять, актер Максим Виторган, подарили ей внука Платона. По словам счастливой Нарусовой, появление на свет сына изменило Ксению. " Рождение ребенка – это большая перестройка души", – выразила свое мнение Людмила Нарусова.

Несмотря на весьма открытый образ жизни, Собчак при этом старается не показывать сына и крайне мало рассказывает о первенце. Между тем Платону на днях исполнилось четыре месяца. "Платон – это счастье! Но я не буду говорить ни про внука, ни про подарки, потому что Ксения – при всей ее избыточной открытости – совершенно справедливо никого не пускает в жизнь сына", – цитирует сенатора "Собеседник".

Тем не менее Людмила Нарусова поделилась своими впечатлениями от того, что стала бабушкой. "Думала, что в свои 65 лет, я уже всю положенную человеку гамму эмоций испытала – и трагических, и счастливых. Что я уже все прочувствовала... Ан нет, появилось это чудесное существо, и у меня возникли совершенно иные, словно из другой Галактики, эмоции. И я очень благодарна за это моей дочери и Платону. У меня появилась совершенно другие и мотивация, и смысл жизни", – призналась мать Ксении Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 30 2017 в 2:45 PDT

Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг старательно скрывали все подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали. Однако в конце декабря, видимо, в качестве новогоднего подарка для неравнодушной общественности, Максим Виторган сообщил, что они с Ксенией назвали сына Платоном.

