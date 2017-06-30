Федосеева-Шукшина о ночах с Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с продюсером Бари Алибасовым. Артистка без стеснения поведала о том, как они проводят ночи.

На недавнем празднике в честь юбилея Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина была почетной гостьей. Когда-то у продюсера и актрисы был страстный роман, дошло до того, что Бари сделал Лидии предложение, однако та ответила отказом.

И сейчас бывшие влюбленные поддерживают связь. "Бари – мой большой друг. С ним мы находимся на постоянной связи. Правда, разговариваем в основном по ночам. Делимся друг с другом новостями из жизни, рассказываем о книгах", – цитирует Федосееву-Шукшину "Собеседник".

Актриса сейчас практически не снимается и не выходит в свет. "Я редко выхожу в свет, потому что мне так нравится! Я очень хорошо себя чувствую, когда не вижу большого количества народа и журналистов. При этом никакой обиды на ваших коллег нет: у меня хорошие отношения со всеми. А на слухи о себе я внимания стараюсь не обращать", – отметила артистка.

Ранее в интервью Бари Алибасов признался, что при первой встрече с Лидией Федосеевой-Шукшиной был просто ошеломлен. "Как бы это поточнее сказать... ее человечностью, что ли. Сразу же невыносимо сильно захотелось быть рядом с ней. Раньше с одной женщиной я мог находиться не дольше нескольких месяцев, с ней же я желал остаться на годы. Лида олицетворяла собой гармонию. Будучи женой Василия Шукшина, она как никто знала, что это – жить с творцом. Вот почему она стала моей музой, много помогала мне в работе, являясь истинной хранительницей домашнего очага", – поведал Алибасов.