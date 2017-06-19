Федосеева-Шукшина помирилась со скандальной дочерью

Лидия Федосеева-Шукшина пообщалась с журналистами. Актриса заявила о том, что у нее "со всеми" хорошие отношения.

Журналисты поговорили с Лидией Федосеевой-Шукшиной на юбилее продюсера группы "На-На" Бари Алибасова, который на днях отметил 70-летие. Не секрет, что Лидию и Бари в свое время связывали крепкие романтические узы, Алибасов даже заявлял, что готов был жениться на Федосеевой-Шукшиной.

Впрочем, репортеры побеседовали с актрисой на другую тему. Они поинтересовались, как обстоят дела в семейной жизни артистки. "Со мной сейчас живет Анечка, моя внучка, с малышом своим. У меня хорошие отношения вообще со всеми", – цитирует Федосееву-Шукшину НТВ.

Представители СМИ сделали вывод, что актриса подразумевает и младшую дочь Ольгу, которая еще недавно через суд требовала у матери свою долю в четырехкомнатной квартире стоимостью 30 миллионов рублей. Недавно Ольга уехала в Египет и бывает в России лишь наездами. А Лидия Федосеева-Шукшина, как уверяют ушлые репортеры, вздохнула свободно и не держит обиды на дочь.

От своего правнука, трехлетнего Славы, Лидия и вовсе в восторге. "Боже мой, какое счастье, что у меня еще есть правнук, который совершенно уникальный человечек", – призналась актриса. Не оставляют без внимания актрису и 11-летние внуки Фома и Фока.

Кроме того, у Федосеевой-Шукшиной якобы есть помощница, которая следит за хозяйством. Актриса страдает от проблем с сердцем, а еще у нее болят ноги – пошаливают суставы. Передвигается актриса, опираясь на трость. Чтобы подправить здоровье, уже в июле Лидия Федосеева-Шукшина поедет в Болгарию.

Отметим, что об отъезде Ольги Шукшиной стало известно весной. Она объяснила свое радикальное решение желанием убежать от проблем. "Была попытка убежать, скрыться и остаться незамеченной. Хотелось убежать от проблем. Поэтому я сделала такой выбор. Появилось такое место, которое мне по карману и по здоровью. Эти причины дали мне нишу, в которой я себя чувствую комфортно и защищенно", – объяснила Шукшина.