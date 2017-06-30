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Жена Яковлева: Мне очень тяжело

Александра Куцевол и Олег Яковлев. Фото: пресс-служба
Возлюбленная певца рассказала Dni.Ru, как планирует жить после его смерти. Она в замешательстве и растерянности.
прочитано 4492 раза

Александра Куцевол была рядом с Олегом Яковлевым пять лет. Она работала его директором и пресс-секретарем, снималась в его клипах и – главное! – являлась любимой женщиной артиста. Dni.Ru позвонили ей через несколько часов после того как стало известно, что Олега больше нет.

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Сюжеты Эксклюзив

Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

"Мне очень тяжело! – расплакалась Саша. – Я в растерянности и потрясении от произошедшего. Знаю точно, что всю оставшуюся жизнь я посвящу памяти Олега, других мужчин у меня не будет. У Олега было много планов, я хочу осуществить их. В ближайших – выпустить диск его сольных песен, о котором он мечтал. Напишу и книгу, в которой расскажу об огромном счастье, которое мне эти пять лет дарил Олег. Я не устану повторять, какой это был добрый и светлый человек".

Бывший "Иванушка" всегда с большой любовью отзывался о Куцевол. Незадолго до смерти он дал интервью Dni.Ru.

"Мы познакомились в Санкт-Петербурге, где Саша училась в университете на факультете журналистики. Это было более десяти лет назад. Потом судьба свела нас в Москве. Саша стала мне родным человеком, помогает мне в продюсировании, работает моим директором. Именно она посоветовала мне сменить стиль одежды и цвет волос. Я вернул волосам натуральный цвет, а в память об участи в "Иванушках" оставил осветленной челку. Сама она снялась в двух моих клипах. Кстати, Саша во многом была причиной моего ухода в сольное плавание. Она убедила меня в наличии таланта и необходимой для этого смелого шага энергии. Просто она видела, каким измотанным возвращаюсь я после гастролей с группой, и говорила, как важно самому решать, куда и когда ехать. Раньше я не был уверен в себе, думал, что я могу быть только в составе трио, что я – самый маленький из "Иванушек". А теперь я – Олег Яковлев. И это одно из самых больших достижений в моей жизни случилось благодаря Саше", – рассказал он.

Автор: Иван Губкин30 июня 2017, 08:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Последняя фотосессия Олега Яковлева

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