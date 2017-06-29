Роковое проклятие группы "Иванушки"

Трагические судьбы участников прославленного бойз-бенда. Двое из группы умерли молодыми.

Новость о смерти бывшего участника группы "Иванушки" 47-летнего Олега Яковлева стала шоком для поклонников. Многие тут же провели параллель между ним и Игорем Сориным, заговорив о роковом проклятии коллектива, о черной метке. "Заколдованная группа – этот уходит в свободное плавание, тот не справляется..." – написала одна из фанаток.

Она права. Участник созданного Игорем Матвиенко бойз-бенда "Иванушки" Игорь Сорин трагически погиб 1 сентября 1998 года, когда группа была на пике популярности. По официальной версии, 28-летний артист выпал с балкона расположенной на шестом этаже студии, где вместе с музыкантами из группы DSM работал над записью сольного альбома. Рыдали, кажется, все российские школьницы.

Однако среди коллег ходили слухи об убийстве музыканта. "Версия, о которой мне рассказала мама Игоря и от которой у меня волосы встали дыбом – убийство", – заявил тогда художественный руководитель "Иванушек" Андрей Григорьев-Аполлонов. По его словам, Сорину свернули шею, вынесли на улицу и положили, а потом вызвали милицию и скорую помощь. "Те, кто это сделал, проплатили все как следует, а потом ретировались из страны", – добавил Андрей.

По другой версии, Игорь попробовал грибов-галлюциногенов и, как следствие, перепутал дверь с окном. Говорили, что он законченный наркоман: друзья подозревали, что в квартире-студии музыканты варили и употребляли "фри бейс" ("свободный прыжок") из кокаина.

"Когда Игорь ушел, перед всеми нами встал один большой вопрос: "Кто?" – вспомнил Кирилл Андреев. – И он пришел – Олег Яковлев". "Поклонники далеко не сразу приняли меня, – признался позже в интервью Dni.Ru Олег. – Ведь Игорь – это такая вершина, такая глубина... Понятно, что заменить его невозможно. Больше года в коллективе было работать трудно, даже опасно. А потом фанаты "открыли" меня и полюбили. Как-то мы выступали в Чечне, и ко мне подошел один из бойцов со словами: "Ваших "Снегирей" мы слушали на войне".





"Сейчас в коллективе вместо меня трудится молодой украинский артист Кирилл Туриченко. Перед моим уходом он стал ездить с группой на гастроли – он исполнял две песни, а я – остальные. Эдакий обмен опытом. А с ребятами мы регулярно созваниваемся, ведь они и их семьи – мои родные люди", – уверял Олег.

Последний раз Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Олег Яковлев собирались вместе в ноябре 2016-го на презентации клипа бывшего участника. Говорили о том, что надо бы снова увидеться, да жизнь закружила – гастроли, съемки, записи...

Теперь "Иванушки" соберутся на похоронах Олега. Погибшему Игорю Сорину они посвятили песню с такими словами:

Ты ушел, но остались твои цветы,

Ты ушел, но остались твои мечты,

Ты ушел, но остались твои стихи,

Значит рядом ты,

Значит рядом ты,

Значит рядом ты.

Сегодня эти строчки снова актуальны. Прощай, Олег!

