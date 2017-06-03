Воробьев открыл Бузовой глаза на плагиат

Популярный певец Алексей Воробьев пошутил по поводу плагиата в песне Ольги Бузовой и Насти Кудри. Исполнитель поделился своими соображениями с подписчиками в социальной сети Instagram.

Поп-звезда сравнила песню Бузовой и Кудри "Будет жарко" с композицией Worth It, которая была записана Fifth Harmony и Kid Ink в 2015 году. Воробьев в шутку предположил, что зарубежный звезды украли припев у российских исполнительниц.

"Мне кажется, что Fifth Harmony у кого-то тырнули припев. Я его точно где-то слышал. Девчонки, Оля Бузова и Настя Кудри, срочно обращайтесь в авторское сообщество!" – подписал он снимок в социальной Сети Instagram. Можно предположить, что исполнитель таким обращением намекнул на плагиат в песне российских звезд, ведь из композиция вышла на два года позже, чем Worth It.

Тем не менее, если сравнивать припевы двух песен, сложно обнаружить какое-то сходство. Тексты композиций схожи между собой стилистически, но смысл у них абсолютно разный.

Напомним, на Бузову уже набрасывались с обвинением в плагиате. Ранее заимствования были обнаружены в ее песне "Привыкаю".

Некоторые пользователи сети считают, что композиция Бузовой подозрительно похожа на трек "Потеряла голову" певицы Ханны. Сама исполнительница не держит зла на коллегу за определенное сходство в манере исполнения. "Сегодня меня просто завалили вопросами и комментариями на эту тему. Я нахожу это немного странным и непонятным, но не думаю, что Оля сознательно так сделала и будет делать так впредь", – говорила она.