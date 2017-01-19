Бузову поймали на плагиате

В Сети горячо обсуждают новый сингл Ольги Бузовой "Привыкаю". Некоторым пользователям песня показалась слишком похожей на композицию "Потеряла голову" певицы Ханны.

Новинка от телеведущей взбудоражила Сеть. Кому-то песня в исполнении Бузовой понравилась, однако есть и те, кто считает, что известной теледиве не стоит начинать карьеру певицы.

Некоторые и вовсе считают, что "Привыкаю" – плагиат на песню Ханны, передает Life.ru. "Сегодня меня просто завалили вопросами и комментариями на эту тему. Да, безусловно можно найти сходство в манере исполнения и в мотиве песни "Привыкаю" и моем сингле "Потеряла голову". Как исполнитель, я нахожу это немного странным и непонятным, но не думаю, что Оля сознательно так сделала и будет делать так впредь", – заявила певица Ханна.

"Бузова уже совсем наглеет)) очень хорошо общается с Аней, да еще и копирует ее... Что образ ее на Танцы!Елка! Муз.тв, что сейчас мотив 1 в 1... Извините, но глухой не услышит это... Оленька, ЗАВЯЗЫВАЙ...", "Афигеть, серьезно копия Ханны. Прям хоть бери эту минусовка и пой текст "Потеряла голову", "Ольга, special for you: Не умеешь петь – НЕ НАЧИНАЙ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишут пользователи.

Отметим, ранее СМИ взорвала новость, что Ольга Бузова поехала за границу к экс-супругу Дмитрию Тарасову. Поклонники подозревают, что ведущая "Дома-2" специально отправилась в Испанию, где сейчас находится на сборах футболист "Локомотива". По информации ряда изданий, новоиспеченная певица, подарившая народу суперхит "Под звуки поцелуев", отдыхает в 20 минутах езды от своего бывшего мужа.

Как писали Dni.Ru, в самый канун Нового года, 30 декабря 2016-го, Бузова и Тарасов оформили развод в одном из столичных ЗАГСов. Что стало причиной расставания Дмитрия и Ольги, до сих пор точно неизвестно. Журналисты выдвигают несколько версий. Согласно одной, футболист мечтал о "нормальной" семье и детях, а его бывшую жену интересовала только карьера. По другой версии, ведущая "Дома-2" подала на развод, устав от измен футболиста.