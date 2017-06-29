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Юлия Беретта об отношениях с Губиным

Юлия Беретта. Фото: instagram.com/juliaberetta1
Певица и актриса Юлия Беретта – давняя подруга Андрея Губина. Многие убеждены, что молодых людей связывают не просто приятельские отношения. Юлия рассказала Dni.Ru, что же между ними происходит на самом деле.
прочитано 1636 раз

Долгое время поклонники были уверенны, что Юлию Беретту и Андрея Губина связывают не только творческие отношения, но и романтические. Сотрудничество музыкантов началось в 2008 году. Тогда же появились первые слухи о романе, который артисты якобы тщательно скрывают. Однако в 2011 году Беретта вышла замуж и родила ребенка.

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Андрей Викторович Губин певец

А не так давно у певца объявился внебрачный сын Максим. Это повергло артиста в шок, но признать его родным Губин отказался. Многие набросились на него, мол, "докажи, что не твой". На защиту друга встала Юлия Беретта: "Насколько мне известно, тест Андрей делать не планирует. И я думаю, что в этом нет никакого смысла. Мальчик в реальной жизни на Андрея не похож вообще. Он просто начинающий певец, и ему нужен пиар".

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Публикация от Julia Beretta / Юлия Беретта (@juliaberetta1)

Dni.Ru попросили Беретту пролить свет на ее отношения с Губиным. "Смотря в каком смысле все понимать. Мы с Андреем никогда не были парой, и это остается так же, без изменений. Но в творчестве снова появились кое-какие планы. Реализуются ли? Вопрос времени", – заверила певица.

Сейчас Андрей Губин редкий гость на телеэкранах, не дает концерты. Однако это не мешает ему быть одним из самых обсуждаемых представителей шоу-бизнеса. Напомним, кумир 90-х запомнился поклонницам песнями "Лиза", "Девушки как звезды" и "Мальчик-бродяга".

В те времена девушки были без ума от очаровательного Андрея, но сам он не раз заявлял, что не считает себя привлекательным. По его словам, он хотел быть похож на отца, а не на красавицу-мать, и предпочел бы выглядеть более мужественно. При этом именно со смертью папы Губина связывают тот факт, что в свое время певец пропал с телеэкранов. Андрей тяжело переживал утрату отца, который к тому же был его директором. 

Автор: Василиса Моргунова29 июня 2017, 14:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с Андреем Губиным

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