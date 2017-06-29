Юлия Беретта об отношениях с Губиным
Долгое время поклонники были уверенны, что Юлию Беретту и Андрея Губина связывают не только творческие отношения, но и романтические. Сотрудничество музыкантов началось в 2008 году. Тогда же появились первые слухи о романе, который артисты якобы тщательно скрывают. Однако в 2011 году Беретта вышла замуж и родила ребенка.
А не так давно у певца объявился внебрачный сын Максим. Это повергло артиста в шок, но признать его родным Губин отказался. Многие набросились на него, мол, "докажи, что не твой". На защиту друга встала Юлия Беретта: "Насколько мне известно, тест Андрей делать не планирует. И я думаю, что в этом нет никакого смысла. Мальчик в реальной жизни на Андрея не похож вообще. Он просто начинающий певец, и ему нужен пиар".
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Dni.Ru попросили Беретту пролить свет на ее отношения с Губиным. "Смотря в каком смысле все понимать. Мы с Андреем никогда не были парой, и это остается так же, без изменений. Но в творчестве снова появились кое-какие планы. Реализуются ли? Вопрос времени", – заверила певица.
Сейчас Андрей Губин редкий гость на телеэкранах, не дает концерты. Однако это не мешает ему быть одним из самых обсуждаемых представителей шоу-бизнеса. Напомним, кумир 90-х запомнился поклонницам песнями "Лиза", "Девушки как звезды" и "Мальчик-бродяга".
В те времена девушки были без ума от очаровательного Андрея, но сам он не раз заявлял, что не считает себя привлекательным. По его словам, он хотел быть похож на отца, а не на красавицу-мать, и предпочел бы выглядеть более мужественно. При этом именно со смертью папы Губина связывают тот факт, что в свое время певец пропал с телеэкранов. Андрей тяжело переживал утрату отца, который к тому же был его директором.
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