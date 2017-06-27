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Бывшая возлюбленная Губина накинулась на его внебрачного сына

Внебрачный сын Губина. Фото: кадр ntv.ru
Совсем недавно Андрей Губин потряс поклонников рассказом о своем недуге. Певец страдает от заболевания нервной системы, при котором он ощущает сильную боль в области лица. Теперь общественность ошарашена новым известием – объявился внебрачный сын артиста.
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21-летний молодой человек по имени Максим пришел на ток-шоу, где заявил о том, что в восьмом классе узнал от своей матери, будто является сыном известного музыканта. Максим поделился с Dni.Ru эмоциями от встречи с отцом и впечатлениями от передачи.

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Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

"В общем, я доволен, но не обошлось без обмана. Нам сказали, что пробы для ДНК-анализа уже были взяты у Андрея, а по факту оказалось, что нет. Я пришел на программу не за славой и пиаром, как многие склонны полагать. Я хотел повидаться с Андреем, посмотреть на реакцию. Обиды у меня нет. Он поступил так, как посчитал нужным. Немного расстраивает тот факт, что в негативном свете попытались выставить мою семью, но многие меня поддерживают до сих пор. Мне очень приятно", – поведал Максим.

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Публикация от Макси (@maxi.xl)

Некоторые из присутствующих  в зале резко осудили Андрея за отказ от ДНК-экспертизы. Казалось бы, куда проще посредством теста доказать себе и всем сомневающимся непричастность к появлению на свет парня, который, к слову, является начинающим музыкантом. Губин же воспринял сына в штыки и принялся отрицать все возможные варианты своего отцовства. 

"Насколько мне известно, тест Андрей делать не планирует. И я думаю, что в этом нет никакого смысла. Не знаю, как эту историю смонтировали и преподнесли зрителю передачи. В ней нет абсолютно никакой логики, все высосано из пальца. Мальчик в реальной жизни на Андрея не похож вообще. Он просто начинающий певец и ему нужен пиар", – заступилась за бывшего возлюбленного в разговоре с Dni.Ru певица Юлия Беретта.


"А я думаю, что мальчик на Андрея очень похож", – прокомментировала Маша Цыгаль. "Губин вообще достаточно странно вел себя. Может, это, конечно, связано с его болезнью, но гораздо проще сделать тест и успокоиться всех. Андрей уже не молод, детей у него нет. А парень был достаточно приятный и позитивный. Что же в плохого, если это окажется его ребенок? Это даже скрасит жизнь Андрея. Повторюсь, он настолько странно себя вел, что у меня был стресс после этой передачи. Поднимать с пола жвачку, продолжать жевать ее, лишь бы не делать тест…" – поделилась с корреспондентом Dni.Ru дизайнер.

Автор: Василиса Моргунова27 июня 2017, 19:04

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