Бывшая возлюбленная Губина накинулась на его внебрачного сына

Совсем недавно Андрей Губин потряс поклонников рассказом о своем недуге. Певец страдает от заболевания нервной системы, при котором он ощущает сильную боль в области лица. Теперь общественность ошарашена новым известием – объявился внебрачный сын артиста.

21-летний молодой человек по имени Максим пришел на ток-шоу, где заявил о том, что в восьмом классе узнал от своей матери, будто является сыном известного музыканта. Максим поделился с Dni.Ru эмоциями от встречи с отцом и впечатлениями от передачи.

"В общем, я доволен, но не обошлось без обмана. Нам сказали, что пробы для ДНК-анализа уже были взяты у Андрея, а по факту оказалось, что нет. Я пришел на программу не за славой и пиаром, как многие склонны полагать. Я хотел повидаться с Андреем, посмотреть на реакцию. Обиды у меня нет. Он поступил так, как посчитал нужным. Немного расстраивает тот факт, что в негативном свете попытались выставить мою семью, но многие меня поддерживают до сих пор. Мне очень приятно", – поведал Максим.

enter; width:100%;"> Публикация от Макси (@maxi.xl) Мар 3 2017 в 12:19 PST

Некоторые из присутствующих в зале резко осудили Андрея за отказ от ДНК-экспертизы. Казалось бы, куда проще посредством теста доказать себе и всем сомневающимся непричастность к появлению на свет парня, который, к слову, является начинающим музыкантом. Губин же воспринял сына в штыки и принялся отрицать все возможные варианты своего отцовства.



"Насколько мне известно, тест Андрей делать не планирует. И я думаю, что в этом нет никакого смысла. Не знаю, как эту историю смонтировали и преподнесли зрителю передачи. В ней нет абсолютно никакой логики, все высосано из пальца. Мальчик в реальной жизни на Андрея не похож вообще. Он просто начинающий певец и ему нужен пиар", – заступилась за бывшего возлюбленного в разговоре с Dni.Ru певица Юлия Беретта.

Публикация от Julia Beretta / Юлия Беретта (@juliaberetta1) Июн 23 2017 в 1:10 PDT

"А я думаю, что мальчик на Андрея очень похож", – прокомментировала Маша Цыгаль. "Губин вообще достаточно странно вел себя. Может, это, конечно, связано с его болезнью, но гораздо проще сделать тест и успокоиться всех. Андрей уже не молод, детей у него нет. А парень был достаточно приятный и позитивный. Что же в плохого, если это окажется его ребенок? Это даже скрасит жизнь Андрея. Повторюсь, он настолько странно себя вел, что у меня был стресс после этой передачи. Поднимать с пола жвачку, продолжать жевать ее, лишь бы не делать тест…" – поделилась с корреспондентом Dni.Ru дизайнер.