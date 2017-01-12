Звезда "Интернов" воспитывает дочь шлепками

Звезда "Интернов" Светлана Пермякова рассказала, как воспитывает свою маленькую дочь. Изредка актрисе приходится применять шлепки, которые она назвала "любовным воспитательным моментом".

Светлана родила дочь Варвару 21 июля 2012 года. Отец девочки – директор Пермяковой Максим Скрябин. Влюбленные расстались два года назад, но продолжают работать в собственном театральном агентстве и воспитывать общего ребенка.

По словам актрисы и телеведущей, малышка растет не по дням, а по часам. "Сейчас многие дети развиты не по годам. Я в четыре года была еще совсем ребенком. А Варюша в этом же возрасте "старше" советских ровесников года на полтора. Она уже дает советы и учит меня и папу Максима, знает, когда права… А она права во всем!" – восхищается своим чадом Светлана.

Однако бывают моменты, когда у девочки проявляется сильный характер. "В Варе есть концентрат всего лучшего от меня и Максима. В то же время в ней нет моей лояльности – она упертая. Ее нельзя ломать – с ней надо разговаривать. Иногда, конечно, мамин легкий добрый шлепок по попе получает, но это – любовный воспитательный момент. На наши теплые отношения это никак не влияет", – убеждена Пермякова.

Фото опубликовано Svetlana Permyakova (@s_permyakova) Дек 30 2016 в 8:34 PST

Наследница актрисы – лидер по натуре. "Я была ровно такой же, – вспоминает звезда "Интернов". – Мои родители рассказывали, что в детстве сначала все слышали мой голос, а уже потом… появлялась Света".

Артистка рада, что дочь относится к ней с пониманием. "К примеру, когда поздно прихожу с работы, говорит: "Мама устала, надо ей помочь". Максим постоянно напоминает ей, что маму надо слушаться, беречь, не обижать. И Варя к папе прислушивается. Спасибо им обоим за это", – цитирует Светлану сайт Teleprogramma.pro.

Фото опубликовано Svetlana Permyakova (@s_permyakova) Дек 30 2016 в 8:33 PST

Из-за большой занятости родители Варвары были вынуждены взять на работу няню. "Сначала мы с Максимом справлялись вдвоем. Но работы стало так много, что месяц назад пришлось нанять помощницу, – призналась Пермякова. – Она забирает Варюшу из садика и остается с ней – в те дни, когда у нас гастроли. Варюша легка на подъем: с удовольствием летает с нами, родителями, в командировки. На днях заявила: "А давайте полетим в Париж!" В общем, мы уже запланировали поездку на 2017-й".