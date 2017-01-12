Звезда "Интернов" воспитывает дочь шлепками
Светлана родила дочь Варвару 21 июля 2012 года. Отец девочки – директор Пермяковой Максим Скрябин. Влюбленные расстались два года назад, но продолжают работать в собственном театральном агентстве и воспитывать общего ребенка.
По словам актрисы и телеведущей, малышка растет не по дням, а по часам. "Сейчас многие дети развиты не по годам. Я в четыре года была еще совсем ребенком. А Варюша в этом же возрасте "старше" советских ровесников года на полтора. Она уже дает советы и учит меня и папу Максима, знает, когда права… А она права во всем!" – восхищается своим чадом Светлана.
Однако бывают моменты, когда у девочки проявляется сильный характер. "В Варе есть концентрат всего лучшего от меня и Максима. В то же время в ней нет моей лояльности – она упертая. Ее нельзя ломать – с ней надо разговаривать. Иногда, конечно, мамин легкий добрый шлепок по попе получает, но это – любовный воспитательный момент. На наши теплые отношения это никак не влияет", – убеждена Пермякова.
Наследница актрисы – лидер по натуре. "Я была ровно такой же, – вспоминает звезда "Интернов". – Мои родители рассказывали, что в детстве сначала все слышали мой голос, а уже потом… появлялась Света".
Артистка рада, что дочь относится к ней с пониманием. "К примеру, когда поздно прихожу с работы, говорит: "Мама устала, надо ей помочь". Максим постоянно напоминает ей, что маму надо слушаться, беречь, не обижать. И Варя к папе прислушивается. Спасибо им обоим за это", – цитирует Светлану сайт Teleprogramma.pro.
Из-за большой занятости родители Варвары были вынуждены взять на работу няню. "Сначала мы с Максимом справлялись вдвоем. Но работы стало так много, что месяц назад пришлось нанять помощницу, – призналась Пермякова. – Она забирает Варюшу из садика и остается с ней – в те дни, когда у нас гастроли. Варюша легка на подъем: с удовольствием летает с нами, родителями, в командировки. На днях заявила: "А давайте полетим в Париж!" В общем, мы уже запланировали поездку на 2017-й".
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