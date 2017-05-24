Светлана Пермякова рассказала о раке кишечника

Известная актриса, звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова подняла серьезную тему на своей страничке в Instagram. Артистка рассказала о раке кишечника.

Поистине, онкологические заболевания являются бичом в современном мире. Эта болезнь без разбору атакует взрослых и детей. молодых и старых. мужчин и женщин, бедных и богатых, безвестных и популярных. Одним из самых эффективных способов борьбы с раком является... профилактика.

К такому выводу пришла известная актриса, звезда КВН и сериала "Интерны" Светлана Пермякова. Артистка объявила о том, что намерена пройти процедуру колоноскопии. "Для тех, кто не в курсе, – это когда вводят мягкий эндоскоп с подсветкой и камерой и осматривают весь кишечник. Если находят что-то лишнее, то сразу удаляют или берут биопсию", – проинформировала подписчиков Пермякова.

По словам Светланы, колоректальный рак это тихий убийца, "который подкрадывается бессимптомно, и после 40-а нужно обязательно проверяться". При этом актриса отметила общую тенденцию, выявляющуюся в боязни и стыде общественности проходить такую деликатную процедуру. "У нас все, что "через это место", вызывает или глупое хихиканье или жуткий страх.Начиталась в сети столько ерунды про колоноскопию – больно, страшно, стыдно показываться перед посторонними людьми. Это какая же фантазия у некоторых!" – возмущенно отметила комедийная актриса.

Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova) Апр 2 2017 в 3:01 PDT

В заключение Пермякова подчеркнула, что статистика смертности от КРР в России "ужасающая". "При этом информации ноль. А если поймать проблему на ранней стадии, то 9 из 10 заболевших можно спасти. Считаю, что об этом важно говорить!" – завершила свою запись Светлана, сопроводив ее такими хэштегами как "колоноскопия" и "рак кишечника".

Фанаты поддержали актрису. "Это не самая страшная процедура... Гораздо сложнее ждать результат биопсии. Теперь я знаю причину многих проблем... Нет ничего хуже неизвестности... Желаю здоровья и удачи. Все будет Хорошо!!!", "Света как вы правы, я сама через это прошла, нормально все будет, зато когда скажут что все хорошо, это счастье!!!", "да нормально все) можно потерпеть) не ногу наживую отрезают)", – высказались в комментариях подписчики.